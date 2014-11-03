Eski eşini ve eski eşinin kocasını vurarak öldürdü

Mersin'de Metin Gül, boşandığı eski eşi Hatice Uysal (42) ile eski eşinin kocası Fevzi Uysal'ı (43) tabanca ile vurarak öldürdü. Tabancayı daha sonra kendi kafasına dayayan Gül polisler tarafından etkisiz hale getirildi.

Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre, Olay merkez Mezitli ilçesine bağlı Merkez Mahalle'deki Eylül Park Plaza girişinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Hatice Uysal 2 ay önce evlendiği yeni eşi Fevzi Uysal ile sabah sporundan dönerken ikamet ettikleri plazanın girişini geldi. Burada kendilerini bekleyen Hatice Uysal'ın 2 yıl önce ayrıldığı Metin Gül ile karşılaştılar. Yaşanan tartışma sonrası Metin Gül yanındaki silahla, Hatice Uysal ve Fevzi Uysal'ın üzerine kurşun yağdırdı. Daha sonra aynı silahı kafasına dayayan Gül kendi canına kıymak istedi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken Metin Gül kafasına dayadığı silahla bir süre ikna edilmeye çalışıldı. Daha sonra polis ekipleri Gül'ü etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Polis cesetleri kaldırmayıp savcının gelmesini beklerken, Hatice Uysal'ın katil zanlısı eşinden olan 2 çocuğu ve yakınları olay yerine gelerek sinir krizleri geçirdi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından her iki ceset otopsi yapılmak üzere Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hatice Uysal'ın güzellik uzmanı olduğu, öldürülen eşinin ise Mezitli'deki bir okulda öğretmen olduğu öğrenildi. Öte yandan katil zanlısı Metin Gül'ün üzerinden ise vasiyetinin yer aldığı bir mektup çıktığı ifade edildi. Gül'ün polislere verdiği ilk ifadesinde her ikisini de öldürdükten sonra intihar etmeyi düşündüğünü ancak kendi canına kıyamadığını söylediği kaydedildi.