T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Eski eşini ve eski eşinin kocasını vurarak öldürdü

Metin Gül'ün polislere verdiği ilk ifadesinde her ikisini de öldürdükten sonra intihar etmeyi düşündüğünü ancak kendi canına kıyamadığını söylediği kaydedildi

03 Kasım 2014 12:18

Mersin'de Metin Gül, boşandığı eski eşi Hatice Uysal (42) ile eski eşinin kocası Fevzi Uysal'ı (43) tabanca ile vurarak öldürdü. Tabancayı daha sonra kendi kafasına dayayan Gül polisler tarafından etkisiz hale getirildi. 

Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre, Olay merkez Mezitli ilçesine bağlı Merkez Mahalle'deki Eylül Park Plaza girişinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Hatice Uysal 2 ay önce evlendiği yeni eşi Fevzi Uysal ile sabah sporundan dönerken ikamet ettikleri plazanın girişini geldi. Burada kendilerini bekleyen Hatice Uysal'ın 2 yıl önce ayrıldığı Metin Gül ile karşılaştılar. Yaşanan tartışma sonrası Metin Gül yanındaki silahla, Hatice Uysal ve Fevzi Uysal'ın üzerine kurşun yağdırdı. Daha sonra aynı silahı kafasına dayayan Gül kendi canına kıymak istedi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken Metin Gül kafasına dayadığı silahla bir süre ikna edilmeye çalışıldı. Daha sonra polis ekipleri Gül'ü etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. 

Polis cesetleri kaldırmayıp savcının gelmesini beklerken, Hatice Uysal'ın katil zanlısı eşinden olan 2 çocuğu ve yakınları olay yerine gelerek sinir krizleri geçirdi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından her iki ceset otopsi yapılmak üzere Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hatice Uysal'ın güzellik uzmanı olduğu, öldürülen eşinin ise Mezitli'deki bir okulda öğretmen olduğu öğrenildi. Öte yandan katil zanlısı Metin Gül'ün üzerinden ise vasiyetinin yer aldığı bir mektup çıktığı ifade edildi. Gül'ün polislere verdiği ilk ifadesinde her ikisini de öldürdükten sonra intihar etmeyi düşündüğünü ancak kendi canına kıyamadığını söylediği kaydedildi. 

ETİKETLER

tabancaeski eşvurdumersindehşetiki kişiöldürdü

İlgili Haberler

Eski eşinin kızlarıyla ilgili açıklamalarına Kaya Çilingiroğlu'nda Fransızca tepki

Hülya Avşar'ın, kızları Zehra'yla ilgili 'Eşcinselim dese de başımın üzerinde yeri var' sözleri, eski eşi Kaya Çilingiroğlu’nu kızdırdı

Leman Sam'a eski eşinden Kurban eleştirisi: Sanal tanrılara inananlar...

Kurban kesenlere 'kafa kesen IŞİD'çi' benzetmesi yapan Leman Sam'ın sözleri tartışılmaya devam ediyor

Gazeteye eski eşinden özür dilemek için ilan verdi, sosyal medyada fenomen oldu

İstanbul'da yaşayan Çağatay Korkut, boşandığı eşinden özür dilemek için ilginç bir yol izledi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24