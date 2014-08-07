Eski eşinin kızlarıyla ilgili açıklamalarına Kaya Çilingiroğlu'nda Fransızca tepki

Hülya Avşar'ın kızları Zehra'yla ilgili yaptığı eşcinsellik açıklamasına Kaya Çilingiroğlu tepki gösterdi. Önceki gün Bebek’te bir otomobil içinde objektife yansıyan Çilingiroğlu, eski eşi Hülya Avşar’ın kızlarıyla ilgili yaptığı bu açıklama sorulunca birden Fransızca konuşarak “Je ne veux pas parler” dedi. Çilingiroğlu daha sonra “Bu konu hakkında bir şey demek istemiyorum. Sinirlerimi germeyin” diye tepki gösterdi.

Türkiye’nin ilk gay dergisi Gaymag’e konuşan Hülya Avşar “Kızım eşcinselim dese başımın üstünde yeri var” demişti.