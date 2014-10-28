Gazeteye eski eşinden özür dilemek için ilan verdi, sosyal medyada fenomen oldu

Çağatay Korkut’un gazeteye “Özür Dileme” başlığıyla verdiği ilan kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Eyüp Serbest'in Hürriyet'te yer alan haberine göre, Çağatay Korkut’un ilan metni şöyle: “Değersiz biri yüzünden hayvani dürtülerime yenik düşerek hayatta en çok değer verdiğim ve deliler gibi aşık olduğum insanın, hiçbir suçu, günahı ve hatası olmayan eşimin kalbini kırdım. O da haklı olarak beni boşadı. Kendisinden herkesin huzurunca umutsuzca af diliyorum. Çok pişmanım. Beni ışığından mahrum etme.”