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Yaşam

Gazeteye eski eşinden özür dilemek için ilan verdi, sosyal medyada fenomen oldu

İstanbul'da yaşayan Çağatay Korkut, boşandığı eşinden özür dilemek için ilginç bir yol izledi

28 Ekim 2014 13:52

Çağatay Korkut’un gazeteye “Özür Dileme” başlığıyla verdiği ilan kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Eyüp Serbest'in Hürriyet'te yer alan haberine göre, Çağatay Korkut’un ilan metni şöyle: “Değersiz biri yüzünden hayvani dürtülerime yenik düşerek hayatta en çok değer verdiğim ve deliler gibi aşık olduğum insanın, hiçbir suçu, günahı ve hatası olmayan eşimin kalbini kırdım. O da haklı olarak beni boşadı. Kendisinden herkesin huzurunca umutsuzca af diliyorum. Çok pişmanım. Beni ışığından mahrum etme.”

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