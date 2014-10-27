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Yaşam

Mersin Üniversitesi'ndeki kavgada 1 öğrenci bıçaklandı

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Eren Can A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi

27 Ekim 2014 18:28

Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Yerleşkesinde "Bayrak yürekte, Atatürk Bilinçte" adlı etkinliğin tanıtımı için stant açan Öğrenci Kolektifleri üyelerine, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi öğrencilerle ülkücülerden oluşan bir grup saldırdı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada öğrencilerden Eren Can A. göğsünden bıçakla yaralandı. Olay yerine gelen sivil polis ekipleri kavgayı sona erdirdi.

 

'Ülkücüler ve TGB'liler birleşerek bize saldırdı'

 

Konuyla ilgili açıklama yapan Öğrenci Kolektifleri üyesi Erdem Yinenç, "Ülkücüler ve TGB'liler birleşerek bize saldırdı. Yaralanan Eren Can A.'da arkadaşımdır" dedi. Arkadaşlarının yardımıyla bir araçla Mersin Üniversitesi Tıp  Fakültesi Hastanesine kaldırılan Eren Can A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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