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Yaşam

Kocaeli Üniversitesi'ndeki öğrenci kavgasında bir Orta Afrika Cumhuriyeti vatandaşı öldü

Kocaeli Üniversitesi'nde biri Iraklı diğeri Orta Afrika Cumhuriyeti vatandaşı iki yabancı öğrenci arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti

19 Haziran 2014 21:16

Kocaeli Üniversitesi'nde biri Iraklı diğeri Orta Afrika Cumhuriyeti vatandaşı iki yabancı örenci arasında yaşanan kavgada Orta Afrika Cumhuriyeti vatandaşı genç hayatını kaybetti.

Cahit Kılıç’ın CHA’da yer alan haberine göre, olay, Umuttepe Kampusu içindeki yurt binalarının önünde meydana geldi. İddiaya göre, Iraklı Mohsin Salman Ali ile Orta Afrika Cumhuriyeti vatandaşı Aboubakar Ahıdjo çamaşır asma anlaşmazlığından kavgaya tutuştu. Kavganın büyümesi üzerine öğrenciler, sonunda birbirini bıçakladı.

Olayda Mohsin Salman Ali bacağından, Aboubakar Ahıdjo ise göğüs bölgesine aldığı bıçak darbesi ile yaralandı. Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan yaralı öğrenciler tedavi altına alındı. Kalbine yakın bir bölgeden bıçaklanan Aboubakar Ahıdjo, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İkilinin çok iyi arkadaş olduğu ve Ebubekir Ahidjo'nun 15 gün önce ameliyat olan Muhsin Salman Ali'ne sürekli destek verdiği iddia edildi. İki öğrencinin 3 yıldır Kocaeli'nde bulundukları öğrenildi.

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