T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kayıp 43 kayıp öğrenci protestosunda hükümet binası yakıldı

Meksika'da öğretmenlerin çalışma koşulları için yapılan eylemde kaçırılan ve akıbetleri belirsiz 43 öğrenciye yönelik protestolar sürüyor

15 Ekim 2014 01:16

Meksika'nın güneyindeki Guerrero eyaletinde 43 öğrencinin kaybolmasını protesto eden göstericiler hükümet sarayını ateşe verdi.

DHA'nın haberine göre, 26 Eylül günü, öğretmenlerin çalışma koşullarının düzeltilmesi için yapılan gösteriye müdahale eden polis, Raul İsidro Burgos Öğretmen Okulu öğrencilerini taşıyan araçlara ateş ederek 6 kişinin ölümüne, 17 kişinin yaralanmasına yol açmıştı.

Sağ kalan 58 öğrenci kaçırılmış daha sonra 15'i serbest bırakılmıştı. O günden bu yana haber alınamayan 43 öğrencinin akibetlerinin açıklanması isteyen grup gösteri düzenledi. Eylem sırasında göstericilerle yerel polis arasında çıkan çatışmada hükümet sarayı ateşe verildi. Hükümet sarayında çıkan yangını itfaiye ekiplerince söndürüldüğünü bildiren Meksika basını, 200 kadar öğrenci ve öğretmenin katıldığı gösteride çok sayıda yaralı olduğunu bildirdi. 

Bölgede geçen hafta ortaya çıkan bir toplu mezarda çok sayıda ceset bulunmuş, ancak yapılan otopsilerde kaçırılan öğrencilerin DNA'larına rastlanmaştı.

 

ETİKETLER

meksikahükümet binasıöğrencikayıp

İlgili Haberler

Meksika'da toplu mezar bulundu

Meksika’nın Iguala kenti yakınlarında bir toplu mezar ortaya çıktı. Bölgede 7 gün önce 43 öğrenci tartışmalı bir polis operasyonu sonrasında kaybolmuştu.

Meksika'da kayıp protestosu kontrolden çıktı

Meksika'da 43 öğrencinin kaybolmasını protesto eden göstericiler hükümet binasını ateşe verdi.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24