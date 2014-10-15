Kayıp 43 kayıp öğrenci protestosunda hükümet binası yakıldı

Meksika'nın güneyindeki Guerrero eyaletinde 43 öğrencinin kaybolmasını protesto eden göstericiler hükümet sarayını ateşe verdi.

DHA'nın haberine göre, 26 Eylül günü, öğretmenlerin çalışma koşullarının düzeltilmesi için yapılan gösteriye müdahale eden polis, Raul İsidro Burgos Öğretmen Okulu öğrencilerini taşıyan araçlara ateş ederek 6 kişinin ölümüne, 17 kişinin yaralanmasına yol açmıştı.



Sağ kalan 58 öğrenci kaçırılmış daha sonra 15'i serbest bırakılmıştı. O günden bu yana haber alınamayan 43 öğrencinin akibetlerinin açıklanması isteyen grup gösteri düzenledi. Eylem sırasında göstericilerle yerel polis arasında çıkan çatışmada hükümet sarayı ateşe verildi. Hükümet sarayında çıkan yangını itfaiye ekiplerince söndürüldüğünü bildiren Meksika basını, 200 kadar öğrenci ve öğretmenin katıldığı gösteride çok sayıda yaralı olduğunu bildirdi.

Bölgede geçen hafta ortaya çıkan bir toplu mezarda çok sayıda ceset bulunmuş, ancak yapılan otopsilerde kaçırılan öğrencilerin DNA'larına rastlanmaştı.