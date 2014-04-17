Üniversite'de öğrenci kavgasına 'ağlı' önlem

Kars Kafkas Üniversitesi'nin bazı fakültelerinde karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan kavgalar esnasında öğrencilerin zarar görmesini engellemek için katlar arasındaki merdiven boşluklarının üzeri ağlarla kapatıldı.

Kars’ta Emniyet Müdürlüğü ’nün isteği üzerine Kafkas Üniversitesi’nin Eğitim ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri’nin bulunduğu 5 katlı binada uygulanan ağlı önlemle üst katlardan alt katlardakilerin üzerine herhangi bir şeyinin atılması ve öğrencilerin kavga sırasında merdiven boşluğundan düşme ihtimali önlenecek. Bir süre önce üniversitede çıkan olaylarda bir kişi tutuklanmış, 2 kişi bıçakla yaralanmış ve 25 kişi gözaltına alınmıştı.

Öte yandan Vali Eyüp Tepe, MHP ve BDP il başkanları ile toplantı yaparak üniversitede yaşanan olayların bir daha tekrarlanmaması için sağduyu çağrısında bulunulmasını istedi.

Vali Eyüp Tepe, "Benim değerlendirmem, her ne kadar armudun sapı, üzümün çöpü gibi bahaneler olsa da bu olayların seçimin devamı olduğunu düşünüyorum. Yöneticiler olarak bu olaylara izin vermeyeceğiz. Yaşanan tatsız olaylar, yaralanmalar var ve daha kötüsü olabilirdi. Allah korusun ölseler ya da katil olsalar pişman olurlar. Ancak pişmanlık fayda etmeyecek. Olay eskisi gibi sağ, sol, Alevi, Sünni, Kürt, Türk muhabbetine gelince olayın boyutu değişiyor. Gençlerin bu tartışmalarına iştirak ederek var olan bu huzuru bozmamaları gerekiyor. Biz ilgili taraflara uyarımızı yaptık, müsamaha olmayacak. Bundan sonraki süreç, adli ve idari olarak ilerleyecek" diye konuştu.

