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Ekonomi

Merkez Bankası'nın döviz rezervleri 5 yılın en düşük seviyesine geri döndü

Brüt döviz rezervinde yaşanan sıçrama, bir haftada geri alındı

09 Mart 2017 21:28

Şubat ayı ortasında 2012'den bu yana en düşük seviyeye gerileyen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) brüt döviz rezervi, bu gelişmenin hemen ardından yaşanan artışı bir haftada geri verdi.

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervi geçen hafta 1,88 milyar dolara azalarak, 91,08 milyar dolardan 89,2 milyar dolara gerilemişti.

17 Şubat haftasını hesaplayan bir önceki veride ise 89 milyar dolar ile 2012'den bu yana en düşük seviye kaydedilmişti. Gelinen seviye yine aynı rakamlara işaret ediyor.

Altın rezervleri arttı

Diğer taraftan geçen hafta altın rezervlerinde artış kaydedildi.

Bir önceki hafta 16,3 milyar dolardan 16 milyar dolara gerileyen altın rezervi geçen hafta 640 milyon dolar artışla 16 milyar 648 milyon dolar oldu.

Reuters'ta yer alan geçmiş bir analize göre net rezerv ise resmi rakamların üçte biri civarında.

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