Moody's'den Türk şirketlerinin döviz borçlarıyla ilgili açıklama

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türk şirketlerinin dolar ve euro cinsinden borç yüklerinin Türk lirasında son dönemdeki değer kaybı nedeniyle arttığını; ancak mevcut döviz rezervlerinin ve sermaye akışlarının kur baskısının etkilerini azalttığını söyledi.

Moody’s’in Londra’daki merkezinden yapılan açıklamada, “Türk şirketlerinin tarihsel olarak dolar ve euro cinsinden borç yükleri Türk lirasında son dönemdeki değer kaybı nedeniyle artış kaydetti. Fakat bunun değerlendirdiğimiz birçok şirket üzerindeki etkisi, sağlam seviyedeki Türk lirası dışındaki rezervler ve dışarıdan gelen döviz cinsinden sermaye akışları ile azalıyor” ifadesi kullanıldı.

Moody’s’in yatırımcı servisi ayrıca 7 Mart tarihinde yayımladığı bilgi notunda, Türk lirasındaki değer kayıplarının finans dışı şirketler için negatif kredi unsuru olduğu belirtilmesine rağmen, “Derecelendirilen şirketlerin çoğunluğu için döviz borcu yönetilebilir seviyede” değerlendirmesinde bulunulmuştu.