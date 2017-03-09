Avrupa Merkez Bankası faizleri değiştirmedi; Euro düştü

Avrupa Merkez Bankası (AMB) mart toplantısında faiz oranlarında ve varlık alım programında değişikliğe gitmedi. Banka politika faizini yüzde 0, mevduat faizini eksi yüzde 0.40, marjinal borç verme faizini ise yüzde 0.25'te bıraktı. Banka faiz oranlarının uzun bir süre daha mevcut ya da daha düşük seviyelerde kalacağını bildirdi. Bloomberg'in anketine katılan ekonomistler de Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranlarında bir değişikliğe gitmesini beklemiyordu.

Karar sonrası Euro düştü

AMB ayrıca görünüm kötüleşirse varlık alım programının boyutu veya süresinin uzatılabileceği söylemini yineledi. Karar sonrasında Euro düşerek Frankurt'ta saat 1:49'da 1.0551 dolardan işlem gördü. Bankalararası piyasa Euro/TL şu sıralar 3.96'nın hemen üzerinde seyrediyor.



AMB 2016'nın son toplantısında varlık alım programını Mart 2017'den Aralık 2017'ye uzatmış, aylık 80 milyar Euro olan varlık alım programının nisandan itibaren 60 milyar Euroya düşürüleceğini bildirmişti. Böylece toplam varlık alım miktarının 2.28 trilyon Euro'ya ulaşması bekleniyor.



AMB'nin Euro bölgesi hazine tahvilleri almaya başlamasından tam 2 yıl sonra enflasyon hedefin üzerinde çıktı ve teşviği azaltma çağrıları arttı.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın, dünkü konuşmasının ardından Dolar/TL yükselişe geçmişti: