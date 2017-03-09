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Ekonomi

Dolardaki yükseliş sürüyor

Euro da 3,95 sınırını aşarak yükselişe devam ediyor

09 Mart 2017 12:31

Dün, yüzde 1,5'a yakın değer kaybı yaşadıktan sonra 3,73 seviyesinden kapanan dolar/TL, bu sabah uluslararası piyasada 3,75 civarında seyrediyor.

Dün, gün içinde 3,7475 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, piyasa kapanışına yakın 3,73 seviyesinden işlem gördü.

Kur bir ara yüzde 1,5'i aşan değer kaybı ile dolar karşısında en fazla kayıp yaşayan gelişmekte olan ülke para birimi oldu.

Sert hareketlenmede Fed'in faiz artırımına kesin gözüyle bakılması ve TCMB Başkanı Çetinkaya'nın konuşmasının piyasada beklentileri karşılayamaması etkili oldu.

Dolar/TL, uluslararası piyasada bu sabah saat 08:21'de 3,7527 seviyesinden işlem gördü.

Dün, 3,94 seviyesnden kapanan Euro/TL ise aynı dakikada 3,9548 civarında seyretti.

Bugün yurtiçinde açıklanacak önemli bir veri bulunmazken, yurtdışında Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve ABD işsizlik maaş başvuruları takip edilecek. 

 

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