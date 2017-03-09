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Ekonomi

ING: Türk Lirası, dolar karşısında yüzde 25 düşük değerli

14-15 Mart'ta faiz toplantısına gidecek olan Fed'in, faiz artırımının tamamen fiyatlandığı belirtildi

09 Mart 2017 18:09

Hollanda merkezli çok uluslu bankacılık şirketi ING Group, Türk Lirası'nın dolar karşısında değerinin, yüzde 25 altında olduğunu açıkladı.

ING stratejisti Petr Krpata, çarşamba günü yazdığı bir e-posta notunda Türk Lirası'nın dolar karşısında değerinin yüzde 25 altında bulunduğunu ve TL faizlerinde gelecek hafta gidilebilecek bir faiz artırımının, TL'nin “gizli değeri”nin bir kısmını ortaya çıkarabileceğini belirtti.

Krpata, Merkez Bankası'nın 16 Mart'ta açıklayacağı para politikası kararlarından, -enflasyon görünümünde devam eden bozulmaya yönelik- geç likidite penceresinde 100 baz puan artırım, gecelik borç verme faizinde ise 75 baz puan artırım çıkmasını bekliyor.

Gelecek haftaki (14-15 Mart) olası Fed faiz artırımının tamamen fiyatlandığını belirten Krpata, faiz artırımının ABD tahvil faizleri ve yüksek faiz veren gelişen piyasa paraları üzerinde sınırlı etkisi olabileceğini ifade etti.

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