Merkez Bankası Başkanı: İlave sıkılaştırma yapabiliriz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, Denizli Sanayici, Tüccar ve İşadamları Platformunun düzenlediği toplantıda konuştu. Murat Çetinkaya son dönemde alınan tedbirlerin etkisinin 'tam olarak planlanan yönde' gerçekleştiğini belirterek, "Son dönemde ekonomi politikalarında koordineli hareket edebilme konusunda önemli bir sınav verildi" dedi. Gerekirse ilave parasal sıkılaştırma yapılabileceğini vurgulayan Çetinkaya yakın zamanda reel sektörle yapılan görüşme sonuçlarını açıklayacaklarını söyledi.

Merkez Bankası'nın fiyat istikrarı temel amacına odaklanmaya devam edeceğini belirten Çetinkaya tüm politika araçlarının hedefler doğrultusunda etkin olarak kullanılacağını söyledi.

Ekonomide toparlanma eğiliminin başladığına dikkat çeken Başkan, "Öncü veriler 2. çeyrekten itibaren toparlanmanın güç kazanabileceğini işaret ediyor" dedi.

Çetinkaya'nın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"Küresel öngörülebilirliğin düşük olması temkinli bir politika duruşu gerektirmektedir. Bu çerçevede fiyatlama davranışları yakından takip edilerek gerekirse ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir"



"MB olarak fiyat istikrarına odaklı duruşumuzu koruyoruz. Ocak ayında Döviz kuru piyasasında aşırı hareketlerin fiyat istikrarı üzerindeki olumsuz etkilerini sınırlamak amacıyla güçlü parasal sıkılaştırmaya gittik. Atılan adımlar Döviz kurunda ortaya çıkan iktisadi temellerden sapma ve sağlıksız fiyat oluşumları karşısında sorunun odağına yönelik bir tedbir paketi olarak şekillendi."



"Politika adımlarını tasarlarken finansal koşullar üzerinde ilave sıkılık oluşturmadan Döviz kurundan gelen maliyet yönlü enflasyon baskılarını hafifletmeyi hedefledik. Alınan tedbirlerin etkisi tam olarak planladığımız yönde gerçekleşti. Ocak ayındaki adımlarımızın arından Döviz kuru oynaklığının ciddi anlamda azaldığını gördük. Sonuç olarak para politikası tedbirlerinin büyük ölçüde hedeflenen sonuçları verdiğini ifade etmek mümkün. "



"Son aylarda yaşanan Döviz kuru hareketlerinin gecikmeli etkileri enflasyon üzerinde kısa vadede yukarı yönlü baskı oluştursa da sıkı parasal duruşun da katkısıyla enflasyonun yeniden düşüş eğilimine gireceği tahmin edilmektedir."