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Ekonomi

Vatandaşlar 8 haftanın ardından ilk kez döviz sattı

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı geçen hafta azaldı

09 Mart 2017 18:47

İki aydır aralıksız döviz mevduatlarını artıran vatandaşlar geçen hafta ilk kez satışa geçti. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, yurt içinde yerleşik kişilerin döviz mevduatı, 8 haftanın ardından ilk kez geçen hafta 1,54 milyar dolar azalarak 142,839 milyar dolar oldu.

Geçen haftaya 3,59 seviyelerinde başlayan dolar/TL, haftayı 3,79 seviyelerinde tamamlamıştı. Euro/TL ise 3,81'den 3,92'ye çıkmıştı.

BusinessHT'de yer alan habere göre, yurt içinde yerleşiklerin kıymetli maden depo hesapları dahil yabancı para cinsinden mevduat ve fonları ise 3 Mart ile biten haftada 147,66 milyar dolara geriledi.

Vatandaşlar yıl başından itibaren sekiz ay boyunca devam eden döviz alımlarıyle beraber mevduatlarındaki artış önceki haftaya göre 407 milyon dolar olmuştu. Son dört haftadaki artış ise 6,1 milyar dolardı.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın dünkü (8 Mart 2017) konuşmasının ardına Dolar/TLyükselişe geçmişti:

Merkez Bankası verilerine göre, bireylerin 3 Mart ile biten haftada yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 68,2 milyon dolar gerileyerek 90,93 milyar dolar olurken, kurumların ise 1,47 milyar dolar azalışla 56,74 milyar dolara geriledi.

Verilere göre 24 Şubat ile biten haftada yur tiçinde yerleşiklerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 407 milyon dolar artışla 149,2 milyar dolar olmuştu.

"Dolar bozdurmakla elimizdeki cephaneyi de düşmana bıraktık"

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