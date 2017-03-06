Merkez Bankası: Enflasyonda döviz kuru etkili oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) şubat ayına ilişkin fiyat gelişmeleri raporu yayınlandı. Şubat ayında enflasyon 0,81 artışla 10,13 seviyesine yükselmişti.

Şubat ayı enflasyonunda döviz kuru etkisinin gözlemlendiği belirtilen “Şubat Ayı Fiyat Gelişmeleri” raporunda, çekirdek enflasyon göstergelerinin ana trendinin yükseliş yönünde olduğu ifade edildi.

Enerji fiyatlarındaki artışın da liranın değer kaybında etkili olduğu vurgulanan raporda, döviz ve emtia fiyatlarının üretici fiyat endeksine yansıdığının altı çizildi.

Raporda, geçici vergi indirimlerinin çekirdek göstergeler (gıda ve enerji gibi volatil kalemler hariç tutulşan enflasyon göstergeleri) üzerinde sınırlı etkisi olduğu dile getirildi.

Enflasyon en son 2012'de çift haneyi görmüştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon verilerine göre, ilk çeyrekte artışını sürdürmesi beklenen enflasyon, şubat ayında piyasa beklentilerinin üzerinde gelmişi. Şubat ayında yüzde 0,5 artacağı öngörülen TÜFE, yüzde 0,81 artış göstermiş, yıllık enflasyon yüzde 9,22'den yüzde 10,13 seviyesine yükselmişti. Enflasyon en son Nisan 2012'de 11,14'ü görerek çift hanelere yükselmişti.