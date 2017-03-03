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Ekonomi

Maliye Bakanı'na göre enflasyondaki artışın nedenleri

"Merkez Bankamızın ve hükümetin çalışmalarıyla fiyatlar aşağıya doğru gelecek"

03 Mart 2017 15:46

Maliye Bakanı Naci Ağbal, şubat ayı enflasyon rakamlarına ilişkin, "2017 yılının ilk aylarında enflasyon bir miktar yukarıya gidecek. Bunda tabi ki baz etkisi var. Geçen seneyle karşılaştırdığımızda o döneme ilişkin fiyat gelişmelerinin etkisi de var. Özellikle kurdan gelen, kura bağlı olarak oluşan maliyet baskıları var. Yine ithalat fiyatlarındaki değişimin etkileri var." dedi.

Enflasyon 5 yıl sonra çift haneyi gördü!

Enflasyon tahminleri aşarak, yaklaşık 5 yılın zirvesine yükseldi. Şubatta TÜFE aylık yüzde 0.81, yıllık yüzde 10.13 arttı. Bugün şubat ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, Dolar/TL kuru 3.71 seviyelerinden, 3.74'e kadar yükselmişti.

Dolar/TL enflasyon verilerinin ardından 3.74'ü aştı

Ağbal, Eskişehir Valiliğini ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada "Biliyoruz ki 2017 yılının ilk aylarında enflasyon bir miktar yukarıya gidecek" dedi ve şöyle devam etti:

"Merkez Bankasının yıl sonu  enflasyon tahmini yüzde 8"

"Bunda tabi ki baz etkisi var. Geçen seneyle karşılaştırdığımızda o döneme ilişkin fiyat gelişmelerinin etkisi de var. Özellikle kurdan gelen, kura bağlı olarak oluşan maliyet baskıları var. Yine ithalat fiyatlarındaki değişimin etkileri var. İnşallah ikinci çeyrekten itibaren yavaş yavaş baz etkisi kaybolmaya başlayacak. Yine kurun fiyat değişimlerindeki etkisi yavaş yavaş kaybolmaya başlayacak. Merkez Bankasının yıl sonu itibarıyla enflasyon için ortaya koyduğu bir tahmin var, yüzde 8. İnşallah enflasyon o trend içinde gidecek."

"Merkez Bankamızın da çalışmasıyla fiyatlar aşağı gelecek"

Ağbal, enflasyonun yukarıya gitmesinin hiçbir şekilde arzu ettikleri bir durum olmadığını vurgulayarak, "Önümüzdeki dönem para politikasında Merkez Bankamızın yapacağı çalışmalar çerçevesinde, bir taraftan hükümet olarak, özellikle gıda fiyatlarıyla ilgili Gıda Komitemizin yapacağı çalışmalar çerçevesinde fiyatlar aşağıya doğru gelecek. 16 Nisan'dan sonra inşallah Türkiye'de siyasi ve ekonomik istikrar net ve kalıcı bir şekilde ortaya çıkacak. Üretim, yatırım, istihdam ve ihracat artacak, enflasyon da inşallah bu dönemde aşağıya gelecek. 2017 yılı Türkiye'nin istikrarına, büyümesine ve kalkınmasına öncülük eden bir dönem olacak." değerlendirmesinde bulundu.

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