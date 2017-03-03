Dolar/TL enflasyon verilerinin ardından 3.74'ü aştı

Dolar/TL, bu hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ay faiz artırma ihtimalinin yükselmesiyle birlikte yükselişe geçti. Dün akşam 3,73'ü gören, Dolar/TL, bugün enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından 3,74'ü de aştı.

Yurt içinde enflasyonun çift haneye ulaşması kurda sert yükselişe neden oldu. Enflasyon tahminleri aşarak, yaklaşık 5 yılın zirvesine yükseldi. Şubatta TÜFE aylık yüzde 0.81, yıllık yüzde 10.13 arttı.

Enflasyon haberinin ardından kur 3.71 seviyelerinden 3.74'e kadar yükseldi. Euro/TL yüzde 0.5 yükselerek 3.94'ü aşarken 10 yıllık tahvil faizleri de 8 baz puan artarak yüzde 11.15'e yükseldi.

Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi şubatta yüzde 0,81, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,26 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 10,13, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 15,36 oldu.

Euro, dün akşam 3,89'dan işlem görürken, bugün 3,93 seviyesinin hemen üzerinde seyrediyor.

Doların diğer altı büyük para birimi karşısındaki hareketlerini takip eden dolar endeksi ise yüzde 0,1 düşerek 102,140 seviyesine gerilerken, 11 Ocak'tan bu yana en yüksek seviye olan 102,260 civarında seyretmeye devam etti. Endeks haftalık bazda yüzde 1'in üzerinde artış gerçekleştirdi.

BIST 10 Endeksi de dünkü Ocak 2015`ten bu yana en yüksek kapanışının ardından bugün güne yüzde 0,09 düşüşle 89 bin 853 puandan başladı.

"Dolar bozdurmakla elimizdeki cephaneyi de düşmana bıraktık"

