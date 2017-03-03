Enflasyon 5 yıl sonra çift haneyi gördü!

Türkiye İstatistik Kurumu, Şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı.İlk çeyrekte artışını sürdürmesi beklenen enflasyon, şubat ayında piyasa beklentilerinin üzerinde geldi. Şubat ayında yüzde 0,5 artacağı öngörülen TÜFE, yüzde 0,81 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 9,22'den yüzde 10,13 seviyesine yükseldi.

Enflasyon en son Nisan 2012'de 11,14'ü görerek çift hanelere yükselmişti.

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Şubat ayında endekste yer alan gruplardan sağlıkta yüzde 2,17, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1,38, konutta yüzde 1,18 ve eğlence ve kültürde yüzde 0,89 artış gerçekleşti. Gıda fiaytlarında ise 0.84 artış yaşandı.

Yıllık en fazla artış alkollü ürünler ve tütün grubunda oldu

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma yüzde 17,96, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 12,82, sağlık yüzde 12,53, eğitim yüzde 9,33 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.

Üretici Fiyatları da yüzde 15'i aştı

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ise 2017 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,26, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,29, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,36 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 5,87 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 2,39 artış, imalat sanayi sektöründe yüzde 1,36 artış, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 0,68 düşüş ve su sektöründe yüzde 1,91 artış olarak gerçekleşti.

Aylık en fazla artış ham petrol ve doğal gaz da oldu

Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 9,68 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 3,67 ile tütün ürünleri ve yüzde 3,41 ile kağıt ve kağıt ürünlerinde gerçekleşti. Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme yüzde 0,68 ile bir ay önceye göre endekslerin düştüğü tek alt sektör oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2017 yılı Şubat ayında aylık ve yıllık en fazla artış ara mallarında gerçekleşti.