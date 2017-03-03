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Ekonomi

JP Morgan: Merkez Bankası enflasyonu neden gösterip, faiz artırabilir

Şirket, Merkez Bankası'nın üst bant ve GLP'yi 100 bp artırmasını bekliyor

03 Mart 2017 19:44

ABD merkezli uluslararası bankacılık ve finansal hizmetler alanında faaliyet gösteren  şirket JP Morgan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyondaki artışa öne sürerek faiz artırımına gidebileceğini söyledi.

Merkez'in üst bantta ve geç likidite faizinde 100 baz puanlık artırım yapabileceğini söyleyen JP Morgan ekonomisti Yarkın Cebeci kaleme aldığı notta “Enflasyon şubat ayında yine yukarı yönlü sürpriz yaparak, TCMB'nin enflasyon beklentilerini karşılamak ve kur istikrarını korumak için daha fazla politika sıkılaştırmasına gitmesi gerektiği yönündeki görüşümüzü güçlendirdi” dedi.

Enflasyon 5 yıl sonra çift haneyi gördü!

“Bankanın üst bant ve geç likidite penceresini (GLP) 100 bp artırmasını bekliyoruz” denen raporda, Merkez Bankası'nın çekirdek enflasyondaki güçlenmeyi daha ılımlı bir faiz artırımı için bir “neden” olarak öne sürebileceği ve haftalık repo faizlerinde 50 baz puanlık artırımında ihtimal dahilinde olduğu belirtildi. 

Cebeci tarafından kaleme alınan raporda, önceki aylarda açıklanan enflasyon verileri esas olarak yüksek gıda fiyatlarına dayandırılabilecekken, şubat ayında çekirdek enflasyonun yükseldiğine dikkat çekildi.

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Çekirdek enflasyonun yüzde 0,9 seviyesinde gelerek yüzde 0,1'lik piyasa beklentisini ve yüzde 0,3'lük JP Morgan tahminini aşmasının esas olarak kur geçişkenliğini işaret ettiği belirtildi. Bununla birlikte söz konusu durumun yurt içi talebin piyasa katılımcılarının varsaydığından daha güçlü olabileceği ifade edildi.

JP Morgan raporunda, “Yüzde 8.7'lik yıl sonu TÜFE tahminimizi koruyoruz” ifadesi yer aldı. Buna karşın artan yukarı yönlü risklere dikkat çekildi. Raporda, Fed'in Mart ayında faiz artırımına gitme ihtimalinin artması hesaba katıldığında, TCMB'nin daha fazla sıkılaştırmaya gitmesinin gerekliliğinin daha “bariz” olarak göründüğü vurgulandı.

 

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