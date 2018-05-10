Merkez Bankası bir kez daha müdahale etti, ekonomi zirvesi toplandı; dolarda son durum ne?

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la imzalanan nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurmasının ardından küresel olarak değer kazanan ABD doları, çarşamba günü Merkez Bankası’nın yeniden müdahalesi ve alınan ekonomi zirvesi kararıyla Türk Lirası karşısında bir miktar değer kaybetti. ABD Doları, günün ilerleyen saatlerinde tekrardan Türk Lirası karşısında değer kazandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), çarşamba günü döviz depo ihalesinde miktarı 1.25 milyar dolardan 1.50 milyar dolara yükselttiğini açıklamasının ardından dolar/TL 4.34’ün altına gerilerken; ekonomi yönetiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacağının duyurulmasının ardından da yüzde 1’den fazla geriledi. 4.25 seviyesine kadar inen dolar/TL kuru, akşam saatlerinde yeniden yükselişe geçti.

Saat 19:30 sıralarında 4.3243’e kadar yükselen dolar/TL kuru, ekonomi zirvesinde alınan kararlara dair açıklamanın ardından ise yeniden bir miktar geriledi. Dolar, şu sıralara (TSİ 21:38) 4.2954 seviyesinde.