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Ekonomi

Dolar/TL kuru 4.40'a dayandı, ekonomi yönetimi Cumhurbaşkanlığı'na çağrıldı

Mehmet Şimşek ve Mehmet Ali Akben, Ankara'ya dönecek

09 Mayıs 2018 13:52

Dolar/TL kurunun 4.40'a dayanması sonrası Cumhurbaşkanlığı, ekonomi yönetimini Beştepe'de bulunan külliyeye çağırdı. 

Dünya gazetesinden Jülide Yiğittürk Gürdamar'ın haberine göre, dolar/TL’nin 4.40’a dayanmasına neden olan ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkesinin İran’la nükleer anlaşmadan ayrılacağını ve yaptırımların yeniden uygulanacağını açıklaması Ankara’da hareketlilik yarattı.

İstanbul’da Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin (TKBB) olağan genel kuruluna katılan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben’nin söz konusu toplantı sonrasında Ankara’ya dönecekleri ve öğleden sonra yapılacak toplantılara katılmayacakları öğrenildi.

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