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Ekonomi

Dolar/TL 4.37'den döndü, Beştepe'deki ekonomi zirvesi 2.5 saat sürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıya, ekonomi yönetimi katıldı

09 Mayıs 2018 20:54

Türk Lirası’nın Merkez Bankası’nın müdahalelerine rağmen rekor seviyelerde devam etmesinin ardından Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen ‘Ekonomi Koordinasyon Toplantısı’ 2 saat 35 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başbakan Binali Yıldırım ile haftalık olağan görüşmesinin ardından gerçekleştirilen toplantıya, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben ile ekonomiden sorumlu bürokratlar ve Cumhurbaşkanı ekonomi başdanışmanlarının katıldığı öğrenildi.

Ekonomi Koordinasyon Toplantısı'nda ithalat ihracat dengesi, istihdam ve sanayi yatırımları, yabancı sermaye, dövizdeki hareketlilik ve diğer alanlarla ilgili konuların etraflı bir şekilde ele alındığı kaydedildi.

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