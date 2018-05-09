Ekonomi zirvesi kararları: Faiz ve döviz baskısına tedbir alınacak, ‘varlık barışı' yurt dışını da kapsayacak, piyasa kuralları dışına çıkılmayacak

Ankara Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen ve 2 saat 35 dakika süren ‘Ekonomi Koordinasyon Toplantısı’nın ardından açıklama yapıldı.

Türkiye'nin mali disiplininden asla taviz verilmeyeceğinin kaydedildiği açıklamada, "Harcamalarda ortaya çıkan artışları telafi edecek önlemler hayata geçirilmektedir. Orta ve uzun vadede kamu maliyesinde bozulmaya yol açmayacak bir yaklaşımla hareket edilecektir. Faiz ve döviz kuru baskısını azaltmak, bununla birlikte enflasyonla daha etkin mücadele etmek için gereken tedbirler alınacaktır. Bunun için Merkez Bankası elindeki araçları etkin şekilde kullanmaya devam edecektir" dendi.

"Ülkemiz, büyüme esaslı ekonomi politikalarıyla yoluna devam edecektir"

Kur rejimi, döviz tevdiat hesapları ve kambiyo rejimi başta olmak üzere hiçbir konuda, piyasa mekanizması dışında yöntemler kullanılmasının 'asla söz konusu olmadığı' belirtilirken; "Türkiye, büyüme odaklı ekonomi politikaları sayesinde bugünkü seviyesine gelmiştir. Ülkemiz, önümüzdeki dönemde de yine büyüme esaslı ekonomi politikalarıyla yoluna devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, büyüme politikalarının odağında, 'kamunun yönlendiriciliği, desteği ve teşvikiyle' özel sektörün bulunmasının devam edeceği kaydedildi. Bankacılık sektörünün, 'sermaye yeterliliği, aktif kalitesi, likidite düzeyi ve uluslararası piyasalara erişim imkanı bakımından tarihinin en güçlü seviyesinde' olduğu değerlendirmesinde bulunulurken; "Reel kesimin finansmana ihtiyacını kolaylaştırmaya yönelik adımlar atılacaktır" açıklaması yapıldı. Mevcut döviz ve altın varlıklarının etkin kullanımına yönelik çalışmalar gerçekleştirileceği ve Varlık Barışı uygulamasının yurt içi ve yurt dışı birikimleri kapsayacak şekilde genişletileceği bilgilendirilmesi de yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başbakan Binali Yıldırım ile haftalık olağan görüşmesinin ardından gerçekleştirilen toplantıya, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben ile ekonomiden sorumlu bürokratlar ve Cumhurbaşkanı ekonomi başdanışmanları katılmıştı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Toplantıda, hükümetin, para ve maliye politikaları konusundaki hedeflerine ulaşma kararlılığı teyit edilmiştir. Bu çerçevede; ülkemiz ekonomisinin en önemli çıpalarından olan mali disiplinden asla taviz verilmeyecektir. Harcamalarda ortaya çıkan artışları telafi edecek önlemler hayata geçirilmektedir. Orta ve uzun vadede kamu maliyesinde bozulmaya yol açmayacak bir yaklaşımla hareket edilecektir. Faiz ve döviz kuru baskısını azaltmak, bununla birlikte enflasyonla daha etkin mücadele etmek için gereken tedbirler alınacaktır. Bunun için Merkez Bankası elindeki araçları etkin şekilde kullanmaya devam edecektir. Açık piyasa ekonomisi politikalarına sıkı sıkıya sahip çıkılacaktır. Kur rejimi, döviz tevdiat hesapları ve kambiyo rejimi başta olmak üzere hiçbir konuda, piyasa mekanizması dışında yöntemler asla söz konusu değildir.

"Reel kesimin finansmana ihtiyacını kolaylaştırmaya yönelik adımlar atılacaktır"

"Türkiye, büyüme odaklı ekonomi politikaları sayesinde bugünkü seviyesine gelmiştir. Ülkemiz, önümüzdeki dönemde de yine büyüme esaslı ekonomi politikalarıyla yoluna devam edecektir. Büyüme politikalarımızın odağında, kamunun yönlendiriciliği, desteğiyle ve teşvikiyle özel sektör bulunmayı sürdürecektir. Uluslararası yatırımcılar açısından ülkemizin cazibesini artıracak adımlar atılacaktır. Bankacılık sektörümüz, sermaye yeterliliği, aktif kalitesi, likidite düzeyi ve uluslararası piyasalara erişim imkanı bakımından tarihinin en güçlü seviyesindedir. Bir süredir mevduattaki artış, kredilerdeki artış oranının üzerinde seyretmektedir. Reel kesimin finansmana ihtiyacını kolaylaştırmaya yönelik adımlar atılacaktır. Bankalara, ekonomimizin en önemli itici güçlerinden olan gayrimenkul sektörüne yönelik kredilerde kolaylık sağlamaları tavsiye edilmiştir. Mevcut döviz ve altın varlıklarının etkin kullanımına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir. Varlık Barışı uygulaması, yurt içi ve yurt dışı birikimleri kapsayacak şekilde genişletilecektir."