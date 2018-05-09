"Erdoğan 'Tamam' çıkışını Türkiye'yi rahatlatmak için yaptı; seçimi kaybederse Beştepe'yi terk edecek"

Milliyet yazarı Mehmet Tezkan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "AK Parti Genel Başkanlığı'na da, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı'na da milletim getirdi. Onlar 'Tamam' derse, kenara çekiliriz" açıklamasının "Türkiye'yi rahatlatmak" için yapıldığını söyledi. "Erdoğan kolay kolay Beştepe’yi terk etmez.. Oyun içinde oyun var" iddialarının dolaştığını söyleyen Tezkan, "Erdoğan'ın 'Tamam' açıklaması bu söylentileri çıkarıp topluma korku, panik havası salanların yüzüne tokat indirdi" diye yazdı.

Erdoğan, 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimleriyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, Yalova Milletvekili Muharrem İnceiçin "gariban", "karikatür tip" benzetmelerini yapan Erdoğan, "Bizi İstanbul Büyükşehir Başkanlığı'na (İBB) da, AK Parti Genel Başkanlığı'na da, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı'na da milletim getirdi. Onlar 'Tamam' derse, kenara çekiliriz" demişti.

TIKLAYIN: Erdoğan: Milletimiz 'tamam' derse, kenara çekiliriz

Tezkan "Muhalefet ‘şer odağı’ yapıldı!.." başlığıyla (9 Mayıs 2018) yayımlanan yazısında Erdoğan'ın 'Tamam' çıkışı hakkında şunları yazdı:

Sizin de kulağınıza gelmiştir.. Bir yığın dedikodu vardı..

Ülkeyi karıştırmaya çalışan provokatörlerin sinsi planı..

Yaymaya çalıştıkları söylem şuydu..

BİR: İktidar kaybedeceğini anladı, seçim iptal edilecek.. 24 Haziran’da sandığa gitmeyeceğiz..

İKİ: Seçim ikinci tura kalırsa, yolunu bulur, ikinci turu belirsiz bir tarihe erteler..

ÜÇ: Erdoğan kolay kolay Beştepe’yi terk etmez.. Oyun içinde oyun var..

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünkü grup toplantısındaki sözleri bu söylentileri çıkarıp..

Topluma korku, panik havası salanların yüzüne tokat indirdi..

Cumhurbaşkanı dedi ki; ‘Millet ne zaman tamam derse, o zaman çekiliriz..’

Demokrasi adına alkışlanacak sözler..

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Cumhurbaşkanı’nın açıklaması tam zamanında geldi..

Türkiye rahatladı..

Piyasa da rahatlayacak.. Manipülasyon yapanlar, karanlık senaryocular daha da ağızlarını açamaz..

Açsalar bile millet yemez!