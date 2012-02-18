T24 LogoT24 Logo
Dünya

Merkel Wulff'un yerine kimin geçmesini istiyor?

Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff bugün görevi bırakması ardından yerine kimin geleceği tartışılmaya başlandı.

18 Şubat 2012 15:46

 

 
T24 - Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff'ın görevinden istifa etmesinden sonra boşalan koltuğunu doldurmak için Başbakan Angela Merkel'in, partilerüstü bir aday üzerinde uzlaşılmasını istediği belirtildi.
 
Deutche Welle, yeni cumhurbaşkanı görevine başlayana kadar cumhurbaşkanlığı görevini Eyalet Temsilciler Meclisi Başkanı Bavyera Başbakanı Horst Seehofer'in vekâleten sürdüreceğini bildirdi.
 
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Wulff seçilirken, hem de yine istifa ederek görevinden ayrılan bir önceki Cumhurbaşkanı Horst Köhler seçilirken, kendi isteği doğrultusundaki adayların cumhurbaşkanı olmasını sağlayabildiği hatırlatıldı. Ancak Merkel’in bu kez tüm partileri ikna edecek bir isim bulmak istediği, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile Yeşiller ile uzlaşı aramak istediği Sol Parti ile de diyalog kurmasının beklendiği kaydedildi.
 
Yeşiller ve SPD yetkilileri müzakere ve diyalog zemininde hareket edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını açıklarken olası adayların isimleri de Alman kanallarında yer almaya başladı. Bu isimler arasında Federal Meclis Başkanı Norbert Lammert'in de adı yer aldı.
 
Almanya'da yasalar uyarınca Federal Meclis'in 30 gün içerisinde yeni cumhurbaşkanını seçmesi gerekiyor.

Gauck ilk sırada

Alman 1'inci devlet kanalı ARD'de yayınlanan kamuoyu araştırmalarında tarafsız kimliği ile öne çıkan Sosyal Demokrat Parti SPD ve Yeşiller’in adayı Joachim Gauck yüzde 43 oy oranı ile ilk sırada yer alldı.
 
Bu yıl 70 yaşına basan Gauck, eski Doğu Almanya’nın önde gelen özgürlük ve insan hakları savunucularından biri olarak tanındı.
 
Joachim Gauck, Rostock’da dini eğitimini tamamladıktan sonra kiliselerde papaz olarak çalıştı ve iki Almanya'nın birleşmesinin ardından Doğu Alman İstihbarat Servisi (Stazi) arşivlerinin başına getirildi. Görevde kaldığı 10 yıl boyunca yaptığı başarılı çalışmalarla adından sıkça söz ettirdi.
 
Gauck'u Federal Meclis Başkanı Norbert Lammert, yüzde 34, Alman Savunma Bakanı Thomas de Maiziere ile eski Çevre Bakanı Klaus Töpfer yüzde 25'er, Çalışma Bakanı Ursula von der Leyen yüzde 23 gelirken bu isimleri Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble izliyor.
 

Soruşturma başladı

 
Öte yandan, Hannover Savcılığı, dün görevinden istifa ettiğini açıklayan Christian Wulff hakkında, Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı olarak görev yaptığı dönemde görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle bugün soruşturma başlattığını açıkladı.
 
Savcılığın sözcüsü Hans-Jürgen Lendeckel, yaptığı açıklamada, Wulff'un dokunulmazlığının kaldırılmasıyla birlikte soruşturmanın doğrudan başladığını belirterek, soruşturma hakkında şimdilik başka bir açıklama yapmayacaklarını söyledi.
 
Zengin bir aile dostundan uygun şartlarla kredi aldığı için geçen yılın Aralık ayında baskı altına giren Wulff hakkında, daha sonra da işadamlarının villalarında tatil yaptığı iddiaları ortaya atılmış, son olarak da film şirketi sahibi David Groenewold ile birlikte yaptığı bir tatilin konaklama masraflarını Groenewold'a ödettiği iddiası üzerine savcılık soruşturma başlatmak için Federal Meclis'ten Wulff'un dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunmuştu.
 
 
 

ETİKETLER

angela merkelalmanyaChristian Wulff

İlgili Haberler

Christian Wulff’un başı dertte

Almanya Cumhurbaşkanı Wulff’un 2008’de aldığı bir borçla ilgili soruşturmada meclise eksik bilgi verdiği ortaya çıktı.

Wulff: Beni haber yapma, batarsın

İşadamı arkadaşından 500 bin euro özel kredi ve BW Bankası'ndan düşük faizle kredi aldığı...

Almanya Cumhurbaşkanı Wulf istifa etti

Bir işadamı arkadaşından düşük faizli özel kredi alma ve basını sansüre çalıştığı gerekçesiyle sert eleştirilere maruz kalan Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff istifa etti.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24