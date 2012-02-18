Merkel Wulff'un yerine kimin geçmesini istiyor?

T24 - Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff'ın görevinden istifa etmesinden sonra boşalan koltuğunu doldurmak için Başbakan Angela Merkel'in, partilerüstü bir aday üzerinde uzlaşılmasını istediği belirtildi.

Deutche Welle, yeni cumhurbaşkanı görevine başlayana kadar cumhurbaşkanlığı görevini Eyalet Temsilciler Meclisi Başkanı Bavyera Başbakanı Horst Seehofer'in vekâleten sürdüreceğini bildirdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Wulff seçilirken, hem de yine istifa ederek görevinden ayrılan bir önceki Cumhurbaşkanı Horst Köhler seçilirken, kendi isteği doğrultusundaki adayların cumhurbaşkanı olmasını sağlayabildiği hatırlatıldı. Ancak Merkel’in bu kez tüm partileri ikna edecek bir isim bulmak istediği, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile Yeşiller ile uzlaşı aramak istediği Sol Parti ile de diyalog kurmasının beklendiği kaydedildi.

Yeşiller ve SPD yetkilileri müzakere ve diyalog zemininde hareket edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını açıklarken olası adayların isimleri de Alman kanallarında yer almaya başladı. Bu isimler arasında Federal Meclis Başkanı Norbert Lammert'in de adı yer aldı.

Almanya'da yasalar uyarınca Federal Meclis'in 30 gün içerisinde yeni cumhurbaşkanını seçmesi gerekiyor.

Gauck ilk sırada

Alman 1'inci devlet kanalı ARD'de yayınlanan kamuoyu araştırmalarında tarafsız kimliği ile öne çıkan Sosyal Demokrat Parti SPD ve Yeşiller’in adayı Joachim Gauck yüzde 43 oy oranı ile ilk sırada yer alldı.

Bu yıl 70 yaşına basan Gauck, eski Doğu Almanya’nın önde gelen özgürlük ve insan hakları savunucularından biri olarak tanındı.

Joachim Gauck, Rostock’da dini eğitimini tamamladıktan sonra kiliselerde papaz olarak çalıştı ve iki Almanya'nın birleşmesinin ardından Doğu Alman İstihbarat Servisi (Stazi) arşivlerinin başına getirildi. Görevde kaldığı 10 yıl boyunca yaptığı başarılı çalışmalarla adından sıkça söz ettirdi.

Gauck'u Federal Meclis Başkanı Norbert Lammert, yüzde 34, Alman Savunma Bakanı Thomas de Maiziere ile eski Çevre Bakanı Klaus Töpfer yüzde 25'er, Çalışma Bakanı Ursula von der Leyen yüzde 23 gelirken bu isimleri Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble izliyor.

Soruşturma başladı

Öte yandan, Hannover Savcılığı, dün görevinden istifa ettiğini açıklayan Christian Wulff hakkında, Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı olarak görev yaptığı dönemde görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle bugün soruşturma başlattığını açıkladı.

Savcılığın sözcüsü Hans-Jürgen Lendeckel, yaptığı açıklamada, Wulff'un dokunulmazlığının kaldırılmasıyla birlikte soruşturmanın doğrudan başladığını belirterek, soruşturma hakkında şimdilik başka bir açıklama yapmayacaklarını söyledi.

Zengin bir aile dostundan uygun şartlarla kredi aldığı için geçen yılın Aralık ayında baskı altına giren Wulff hakkında, daha sonra da işadamlarının villalarında tatil yaptığı iddiaları ortaya atılmış, son olarak da film şirketi sahibi David Groenewold ile birlikte yaptığı bir tatilin konaklama masraflarını Groenewold'a ödettiği iddiası üzerine savcılık soruşturma başlatmak için Federal Meclis'ten Wulff'un dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunmuştu.