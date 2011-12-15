Christian Wulff’un başı dertte







T24- Almanya Cumhurbaşkanı Wulff’un 2008’de aldığı bir borçla ilgili soruşturmada meclise eksik bilgi verdiği ortaya çıktı. Wulff’un güvenilirliği tartışma konusu oldu.













Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff’un başı “meclise yanlış bilgi verdiği” iddiası ile derde girdi. Wullf, cumhurbaşkanı koltuğuna oturmadan dört ay önce Aşağı Saksonya Valisiyken eşi Betina Wulff ile birlikte yılbaşı tatilini geçirmek için ABD’nin Florida eyaletinde bir arkadaşının villasına gitti.





Başlangıçta ekonomik sınıf ile uçacak çiftin son anda business class’ta koltuk aldığı ortaya çıktı.

Aşağı Saksonya Meclisi’nden Yeşiller Partisi milletvekilleri Stefan Wenzel ve Ursula Heimhold olayın ortaya çıkmasıyla biletin Wulff’un tatile gittiği villanın sahibi Egon Geerkens tarafından karşılandığını düşünerek iş adamı ile profesyonel bağlantısı olup olmadığının öğrenilmesi için önerge verdiler.