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Dünya

Almanya Cumhurbaşkanı Wulf istifa etti

Bir işadamı arkadaşından düşük faizli özel kredi alma ve basını sansüre çalıştığı gerekçesiyle sert eleştirilere maruz kalan Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff istifa etti.

17 Şubat 2012 11:43

 

 
T24 - Adı bir konut kredisi skandalına karışan ve görevini kötüye kullandığı iddia edilen Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff istifasını açıkladı.
 
Eşi Bettina Wulff'le birlikte kameraların karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Wulff, "Bana olan güvenin zedelendiğini gördüm, o nedenle istifa ediyorum" dedi.
 
Wulff'un saat 11'deki açıklamasının ardından Başbakan Merkel'in de saat 11.30'da bir açıklama yapması bekleniyor. Wulf'un istifa edeceği haberleri üzerine Başbakan Merkel, bugünkü İtalya ziyaretini son anda iptal etti.
 

Bild istifasını istedi

 
Almanya'nın en yüksek trajlı gazetesi Bild, Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff'a bugün istifa çağrısında bulunmuştu. Yine ülkenin en saygın siyasi dergisi Der Spiegel internet sitesinde manşetten verdiği haberde, "Geleceği olmayan Cumhurbaşkanı" başlığını kullanmıştı.
 
 
Cumhurbaşkanı Christian Wulff, Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı olduğu dönemde, bir işadamı arkadaşından 500 bin Euro düşük faizli özel kredi aldığını parlamentodan ve kamuoyundan sakladığı gerekçesiyle Hannover savcılığı soruşturma başlattı.
 
Alman medyasının bu olayın üzerine gitmesi sonrasında Cumhurbaşkanı Christian Wulff'un tatillerini sıkça işadamlarına ait villalarda geçirdiği ortaya çıkmıştı.
 

Basına sansür ve tehditle suçlanıyor

 
Cumhurbaşkanı Wulff'un, Bild Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kai Diekmann'ı arayıp, haberlerin yayınlanması durumunda medya grubuyla ilişki kesme tehdidinde bulunmasının ortaya çıkması üzerindeki siyasi baskıları daha da arttırmıştı.
 
 
Cumhurbaşkanı Christian Wulff işadamı arkadaşından özel kredi aldığını kabul etti ve bunu kamuoyundan saklamasının hata olduğunu söyledi. Ancak Cumhurbaşkanı Wulff, basına sansür uygulamak istediği yönündeki suçlamaları kabul etmedi.
 

Dokunulmazlığı Meclis'te oynalanacak

 
Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff'un dokunulmazlığının kaldırılması için Federal Meclis'te üçte ikilik çoğunluğun sağlanması gerekiyordu. Ana muhalefet partisi Sosyal Demokrat Parti (SPD) dokunulmazlığın kaldırılması yönünde oy kullanacağını açıklamıştı.
 

Wulf istifayla göreve gelmişti

 
Cumhurbaşkanı Christian Wulff, Almanya'nın eski Cumhurbaşkanı Horst Köhler'in 2010 Mayıs ayında beklenmedik istifası sonrasında Temmuz 2010 tarihinde göreve gelmişti.
 
 
 

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