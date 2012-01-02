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Dünya

Wulff: Beni haber yapma, batarsın

İşadamı arkadaşından 500 bin euro özel kredi ve BW Bankası'ndan düşük faizle kredi aldığı...

02 Ocak 2012 02:00

T24 - İşadamı arkadaşından 500 bin euro özel kredi ve BW Bankası'ndan düşük faizle kredi aldığı için eleştirilerin hedefi olan Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff'un, kendisi hakkındaki haberi yayınlaması halinde Bild gazetesini "batırmakla " tehdit ettiği ortaya çıktı. 

Cumhurbaşkanı Wulff'un işadamı arkadaşından 500 bin euro kredi aldığını ve Aşağı Saksonya Başbakanı olduğu dönemde bunu eyalet meclisinde sakladığı haberini ilk kez ülkenin en yüksek trajlı gazetesi Bild yayımlamıştı.

Kendisiyle ilgili kredi haberinin yayımlanmasının ardından Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, Bild Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kai Diekmann'ı 12 Aralık tarihinde telefonla aradı. Gazetenin kendisi hakkındaki haberlerle ilgili şikayette bulunmak isteyen Cumhurbaşkanı Wulff, Diekmann'a ulaşamayınca elektronik posta gönderdi.


İflasla tehdit etti

Wulff söz konusu haberlerin yayınlanmaya devam etmesi halinde Bild gazetesinin sahibi Springer-Verlag'ı "batırmakla" tehdit ettiği iddia edildi. Özel kredi aldığı yönündeki haberlerin ilk yayınladığı günlerde Körfez ülkelerinde resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Wulff'un Bild Genel Yayın Yönetmeni Diekmann'a daha sonra telefonla ulaştığı ve ses kaydının bulunduğu belirtildi.


'Savaş açmakla' suçladı

Alman Frankfurter Allgemeine ve Süddeutsche Zeitung gazetelerinin haberine göre, Bild gazetesini kendisine ve eşine "savaş açmakla" suçlayan Wulff, Körfez ülkeleri ziyaretinde dönüşü sonrası Kai Diekmann'la özel olarak görüşmek istediğini belirttiği de iddia edildi. Süddeutsche Zeitung'daki haberde, Cumhurbaşkanı Wulff'un ayrıca haberi yapan gazetecileri de dava açmakla tehdit ettiği savunuldu.


Bild'den özür diledi

"Özel kredi" haberine Bild dışındaki Alman medyasının da ilgi göstermesi sonrasında Wulff'un Kai Diekmann'ı telefonla arayarak özür dilediği vurgulandı.


Haber yapma hevesini kaybetti 

Alman Der Spiegel gazetesinde yer alan bir haberde ise, Wulff'un Kai Diekmann'ı telefonla araması sonrasında gazetenin bu konuda haber yapma hevesini kaybettiği ileri sürüldü.


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