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Politika

Merkel, Kılıçdaroğlu'na o röportajı sordu: Demeciniz sonrası görüşmek istedim

Kılıçdaroğlu, Merkel için "Erdoğan’a yardıma geliyordur" demişti

03 Şubat 2017 13:11

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile yaptığı görüşmede anayasa değişikliği, OHAL süreci ve Türkiye-AB ilişkileri ele alındı. Edinilen bilgilere göre Merkel, Kılıçdaroğlu'nun bir Alman gazetesine verdiği, ziyaretin iç politika malzemesi yapılmaması yönündeki demecini anımsatarak, "Demecinizi okudum. Sizinle özellikle görüşmek istedim" dedi.
Kılıçdaroğlu, Merkel’in ziyaretini yorumlarken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı kastederek "Belki bu defa da geliş nedeni aynıdır: Onu desteklemeye, Erdoğan’a yardıma geliyordur. Ziyareti o anlama gelmiyor mu?" demişti.

Merkel'den basın özgürlüğü ve 'başkanlık sistemi' uyarıları

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Almanya Şansölyesi Merkel ile bir araya geldi. Habertürk'ten Ömer Topsakal'ın haberine göre, görüşmede ana gündem maddesi, anayasa değişiklik teklifi oldu.

Kılıçdaroğlu ile Merkel'in Almanya'nin Ankara Büyükelçiliği Rezidansı'ndaki görüşmesi yaklaşik 50 dakika sürdü.

Edinilen bilgilere göre Merkel, Kılıçdaroğlu'nun bir Alman gazetesine verdiği, ziyaretin iç politika malzemesi yapılmaması yönündeki demecini anımsatarak, "Sizinle özellikle görüşmek istedim. Demecinizi okudum. Darbe sonrası ve OHAL sonrası sürece ve anayasa değişikliği teklifinize ilişkin değerlendirmelerinizi önemsiyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun da "Darbe girişiminin karşısında yer aldık. OHAL ilanına karşıydık. Demokrasinin yanında yer aldık. KHK'larla devlet yeniden şekillendirildi. 140'ı aşkın gazeteci tutuklandı, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kısıtlandı, bunu kabul edilemez buluyoruz" dediği öğrenildi.

OHAL süreci

Görüşmede Merkel'in, OHAL koşullarında referandumun yapılmasını nasıl değerlendirdiğini sorduğu belirtildi. CHP liderinin ise, "Hayır oyu çıkması konusunda elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz, yeterli koşullar var. Kararlıyız, hayır çıkacak. Ancak OHAL koşullarında referandumun sağlıklı olacağını düşünmüyorum" dediği kaydedildi.

Kılıçdaroğlu'nun görüşmede ayrıca "Başbakan OHAL ilan edilmeden önceki ilk görüşmemizde 1,5-2 ay süreyle OHAL ilan edileceğini söylemişti ama 3'üncü dönemdir uzatılıyor" ifadesini kullandığı da belirtildi.

Türkiye-AB ilişkileri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Almanya Başbakanı'nın sorusu üzerine parti olarak Türkiye-AB ilişkilerinin devamından yana olduklarını vurguladığı, "Ancak çifte standarda son vermek gerekiyor" dediği de kaydedildi.

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