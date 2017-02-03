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Merkel, CHP ve HDP ile görüştü

Ankara'da bulunan Angela Merkel CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü

03 Şubat 2017 00:55

Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. 

Merkel, Kılıçdaroğlul ile görüşmesinden sonra HDP heyeti ile görüştü. HDP heyetinde İdris Baluken, Mithat Sancar ve Hişyar Özsoy bulundu.

Çalışma ziyaretinde bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından, Almanya Büyükelçilik Rezidansı'nda CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP heyeti ile bir araya geldi.

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