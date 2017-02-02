Erdoğan tepki göstermişti; Merkel, Yıldırım ile görüşmesinde de 'İslamcı terör' dedi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Ankara'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesi ve TBMM ziyaretinin ardından Başbakan Binali Yıldırım ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen liderlerin konuşmasının ana ekseni 15 Temmuz darbe girişimi oldu. "İntikam duygusuyla hareket etmeyeceğiz" diyen Başbakan Binali Yıldırım, "Darbeciler hukuk içerisinde hak ettikleri cezayı bulacaklardır" dedi. İnsan hakları ve yargı bağımsızlığı vurgusu yapan Merkel'in, Erdoğan ile düenlediği basın toplantısında kullandığı "İslamcı terör" ifadesini yinelemesi dikkat çekti.Görüşmede "İslamcı terör"ü ele aldık diyen Merkel, "Sayın Cumhurbaşkanına da söyledim, burada Müslümanlara karşı herhangi bir şüphecilik değil, bu insanlar insan hayatını yok edip demokrasiyi ortadan kaldırmak istiyorlar" sözleriyle devam etti.

"Bizim için özellikle şimdi yanlış gelişmeler olmamalı. Örneğin DİTİB nezdinde çalışan imamlar. Bu imamların bazı kişiler hakkında bilgi toplaması için Alman Hukuk devletine aykırı bir şey olmamalı demokratik sistemde..." dediği esnada Merkel'in sözünü kesen Erdoğan, "İslamla terör bir araya gelemez. İslamın kelime anlamı barıştır. Biz bu ifadeyi terörle yan yana getirirsek bu, o dinin mensuplarını üzer. Biz DEAŞ terör örgütünden dolayı İslamist terör örgütü ifadesini kullanırsak bu üzücü olur. Kullanıldığı sürece biz bunun karşısında durmak zorundayız. Ben şahsen bir Müslüman olarak bunu asla kabul edemem" ifadesini kullanmıştı. Erdoğan'ın aksine Binali Yıldırım, Merkel'in ifadesine karşılık vermedi.

Merkel ve Başbakan Bianli Yıldırım'ın, Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen görüşmenin ardından yaptıı açıklamadan satır başları şöyle:

Binali Yıldırım: İntikam duygusuyla hareket etmeyeceğiz

'İkili münasebetlerimizi daha ileriye nasıl taşırız'ı konuşma fırsatımız oldu. AB aday ülke olmamız vesilesiyle birlik ve ilişkilerimizin tekrar canlandırılması, gümrük birliğinin tekrar güncellenemsi, 2016’da yapılan anlaşmanın önümüzdeki aylarda tekrar güncellenerek birliğe üyelik konusunda bir adım daha ileriye gidilmesi için neler yapılabilir bunları değerlendirme fırsatı bulduk. Sayın Merkel’in 15 Temmuz alçak darbe girişiminden sonra ülkemize göstermiş olduğu teröre karşı, darbecilere karşı dayanışmaya teşekkür ediyoruz. Esasen bugünkü ziyareti de bu dayanışmanın önemini bir kez daha ortaya koymuştur.

Darbe girişiminden sonra olağanüstü hal çerçevesinde darbecilerin sebep oldukları tahribatı zararları toplumsal travmayı ortadan kaldıracak önlemler aldık. Bu önlemlerle ilgili de görüş alışverişi yaptık.Şartlar ne olursa olsun Türkiye bir hukuk devleti, hukukun içerisinde bütün suçlular değerlendirilecek ve hak ettikleri cezayı bulacaklardır. Bu büyük bir felakettir.

Burada tabii uygulamalarla ilgili zaman zaman şikayetler kulağımıza geliyor. Bu uygulamalarda bu kadar büyük bir olayın, yüzbinlerce sorumlunun içinde olduğu bu darbe girişiminde hata olabilir. Bir kasıt söz konusu asla olamaz. Başından beri şunu söylüyoruz. Türkiye bir hukuk devleti, intikam duygusuyla hareket etmeyeceğiz. Adalet içerisinde muamele yapacağız. Memuriyetten çıkarılan veya haklarında şikayet olanlara geçtiğimiz hafta yaptığımız düzenlemeyle OHAL’e rağmen yargı yolunu açmış oluyoruz. Bir takım kısıtlama vardı, bunlarda da epey bir kolaylık sağlamış bulunuyoruz. FETÖ ile mücadelede Almanya’nın çok daha fazla desteğine ihtiyacımız var. Zira bu örgütler Avrupa ülkelerinde rahatça faaliyetlerini sürdürebiliyorlar. Eminim ki gelecek bir zaman içinde bütün Avrupa için tehdide dönüşebilir. Bu yüzden terörle mücadeledeki işbirliğimizin devamı hayati öneme sahiptir.

Avrupa’nın güvenliği Türkiye’den geçiyor. Türkiye, 3 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor. Türkiye, AB’yi terörü durduran ülke konumunda. Bunun da AB tarafından takdir edileceğini düşünüyoruz. Bu konuları da ele aldık. Almanya ve Türkiye çok köklü geçmişe sahip iki ülke. Türkiye’nin ikinci büyük ticari ortağı, ihracatında birinci sırada, ithalatında ikinci sırada. Almanya’nın doğrudan yatırımlarında Türkiye 6’ıncı sırada yer alıyor. Bütün bunlar Almanya’da yaşan 3,5 milyona varan Türk vatandaşlarının iki ülke arasındaki bağları güçlendiren en önemli varlığımız olduğunu da bu vesile ile ifade etmek isterim. Bölgemizde yaşanan olumsuzlukların kaynağında 6 yıldır Suriye’deki, Irak’taki otorite boşluğu esas teşkil ediyor. Suriye’de başlanan barış süreci, Irak’ta DAEŞ’le mücadele konusundaki gayretler yakın bir gelecekte bu bölgelere de istikrar getirecek. Enerjimizin büyük bir kısmını alan terör konusu azalacak.

Ayrıca Kıbrıs’ı konuşma fırsatı bulduk. Kıbrıs’ta çözümün sağlanması bizim de en büyük arzumuzdur. Birleşik bir Kıbrıs, iki federasyonu adil yönetimi sağlanmış bir Kıbrıs tabiatıyla hem Avrupa’nın, Türkiye’nin, Yunanistan’ın arzu ettiği bir çözüm olacaktır. Tarafların daha dikkatli olmaları, gereken fedakarlıkları karşılıklı yapmaları önem arz ediyor. Bir kez daha hoş geldiniz diyorum.

Merkel: İslamcı terörü ele aldık

Bu kadar detaylı bir görüşmede bulunabildiğimiz için mutlu oldum. TBMM’yi gezerken darbe girişiminin yaşattığı tahribatın izlerini görme fırsatı buldum. Halkın demokrasi için nasıl siper olduğunu da gördüm. İslamcı terörü ele aldık. Sayın Cumhurbaşkanına da söyledim, burada Müslümanlara karşı herhangi bir şüphecilik değil, bu insanlar insan hayatını yok edip demokrasiyi ortadan kaldırmak istiyorlar. Bu mücadelede birlikteyiz.

Almanya’da PKK terör örgütü olarak kabul edilmekte. İçişleri Bakanlarımız bu konuları ele alacaklar. Yoğun bir şekilde diğer bir sorunu ele aldık. Türkiye’deki üç milyonu aşkın Suriyeli mülteci Türkiye’ye geldiler ve iki taraf için de 2016’daki anlaşmanın canlı tutulması gerekiyor. Belki de Türkiye’nin beklediği kadar hızlı akmasa da 3 milyarın 2,2 milyarı harcandı. Gaziantep’e gitmiştim, mültecilerin durumuna baktığınız da bu paraya her gün ihtiyaçları var. Bu nedenle destek olmak istiyoruz. Yine Almanya mülteci kabul etmeye devam edecek. Her ay 500 mülteci kabul etmeye karar verdik.

Ekonomik işbirliğimizi nasıl sağlamlaştırıp geliştireceğimizi konuştuk. Darbe teşebbüsünden sonra bu alanda da bazı sıkıntılar yaşandı. Alman yatırımcıların burada yasal açıdan güven olmaları için daha da fazla işbirliği yapılmasını konuştuk. DİTİB’le ilgili bir görüşmemiz oldu. Burada örneğin Gülen hareketiyle sıkıntılarımız olduğunda Türkiye bize kanıtlar verdiğinde emniyet bunu birlikte görüşmeli. Uzun yıllar boyunca Türkiye’den gönderilen imamların eğitimi hakkında işbirliğimiz oldu. Böylece orada yaşayan Türklerin bu kişilerle herhangi bir şüpheler ortadan kaldırılmalı.

Kıbrıs’ı konuştuk yine. Bütün Avrupa için çok önemli bir konu bu.

Bu kadar zor dönemlerde görüş alışverişinde bulunmalıyız her zaman.

Soru-Cevap

Geçtiğimiz yıl mart ayında çeşitli anlaşmalar imzalandı. Geri kabul anlaşmaları ve Türkiye’nin vize muafiyetinin de olduğu. Ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ne zaman AB’ye vizesiz seyahat edebileceğim?

Merkel: Bu yolda çok şey başardık. İlerlemeler oldu. Fakat hala üzerinde çalışılması gereken konular var. Örneğin terörle mücadele yasalarının değiştirilmesi. Bu konuda yoğun görüşmeler var.

Yıldırım: Bu çok kapsamlı bir anlaşma. Sadece terörle ilgili değil. Bunların bir kısmı iyi çalışıyor, bir kısmı istediğimiz gibi çalışmıyor. Biz yapılması gereken işlerin çoğunu yaptık aslında. Ama kalan 5 madde var. O 5 maddenin de sadece bir tanesi var terörle mücadele o da. Prensip olarak teröre en çok muhatap olan ve çetin bir mücadele yapan ülke olarak terörle mücadelemizin bölgeyi sıkıntıya sokmayacak bir şekilde ele alınması, hatta bunun Avrupa Komisyonu’nda faydalı olacağını önerdik. Bu konuda çalışmalar devam ediyor. Ümit ederim ki kısa zaman içerisinde mesafe alırız.

Türkiye ile Almanya, NATO’da işbirliği halindeler. Yeni ABD Başkanı Trump’tan ne beklentileriniz var ve Suriye açısından ne anlama gelecek?

Merkel: Benim yaptığım görüşmelerden çıkardığım sonuç, uluslararası terörle mücadele ABD’nin de bir önceliği. Şu anda başkan yeni görevi devraldı ve detaylı olarak neler yapılacağını konuşacağız. Musul konusu gibi. İşbirliğinde bir devamlılık olacağı kanaatindeyim. Bu ortak bir düşman diyebiliriz. Terör, terörizm. Hiçbir şüphem yok ki yakın bir işbirliği halinde olacağız. ABD’den giriş rejimi konusunda söyledim, terörle mücadele konusunda bir grubu genel olarak suçlamak mümkün değil. Zan altına koymak mümkün değil.

Yıldırım: NATO’nun küresel ve bölgesel barışı sağlamakta çok büyük etkinlikleri oldu. Nitekim Suriye’de olsun, Irak’ta olsun. Terörün bitirilmesi konusunda NATO, çok etkin mücadele veriyor. Yeni ABD yönetiminin NATO’nun fonksiyonu konusunda bir tereddütlerinin olduğunu düşünmüyorum. NATO’nun bakanlar seviyesinde toplantısı olacak. Burada etraflıca bu konuları değerlendirilecek. Sayın Merkel’in ifade ettiği gibi terör dünyanın başının belasıdır. ABD için de tehdittir. El Kaide’den en büyük beden ödeyen ABD’dir. Bütün terör örgütlerinin bölgeden temizlemek hepimizin ortak sorumluluğudur.

PKK ve PYD’ye destek var. Bu destekler engellenemiyor mu?

Merkel: Yaptığımız görüşmelerden şunu söyleyebilirim elbette PKK’nın ve PKK’ya bağlı örgütler hakkında konuştuk. Almanya’da bağlantılı olan hususları inceliyoruz. Almanya’da da PKK terör örgütü olarak yasak. Bize iletilen farklı vakaları büyük bir hassasiyetle inceliyoruz. Bu nedenle bakanlıklarımız, istihbarat örgütlerimiz işbirliği halinde olmalı. PKK saldırıları gerçekleştiğinde insanlar hayatlarını kaybettiğinde Türk toplumunda hassasiyet var. Böyle bir örgütün başka bir yerde serbestçe ortaya çıkması konusunda.

Türkiye’deki muhalefet bu ziyaretinizin Cumhurbaşkanı ve Başbakan tarafından anayasa referandumu için destek olacağı şüphesi var. Türk tarafı mülteci anlaşmasını iptal edeceği yönünde ifade ediyor.

Merkel: Daha önce söylemiştim, tekrarlamak istiyorum. Zor dönemlerde siyasetçilerin birbirleri ile görüşmeleri son derece önemli. Bu nedenle doğru ve önemli olduğunu düşünüyorum bu görüşmelerin. Türk halkının kendi kararını kendi başına vereceğini düşünüyorum. Benim ziyaretimin halkın görüşünü etkilemeyeceğini düşünüyorum. Diğer partilerle de görüşeceğim. Görüş farklılıklarını ele alma imkanımız var. Türk tarafı bize beğenmediği, kabul etmediği hususları söylüyor, ben de şikayetlerimizi kabul etmediğimiz şeyleri ifade ettim. Görüşmelerimiz tehdit konusunda gerçekleşmedi. En iyi çözümün nasıl olacağını konuştuk. Türk tarafınca burada çok şey yapıldı. Çok şey uygulandı.

Yıldırım: Muhalefet endişelenmesin. Merkel’in seçimi var, benim oy hakkım yok. Bizim referandum var onun oy hakkı yok.