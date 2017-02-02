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HDP: Merkel, parti heyetimizle bir görüşme gerçekleştirecek

Merkel'in, tahliye olan İdris Baluken’in de yer aldığı HDP heyeti ile görüşecek

02 Şubat 2017 18:35

HDP, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye ziyareti kapsamında parti heyeti ile de bir görüşme yapacağını bildirdi.

HDP Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada, görüşmenin içeriği hakkında bilgi verilmezken, kulislerde, Merkel'in yaklaşık 3 ay tutuklu kaldıktan sonra hafta başında tahliye edilen HDP Bingöl Milletvekili İdris Baluken’le de özel bir görüşme gerçekleştireceği konuşuluyor.

Merkel'in kendi ülkesinde yükselen eleştiriler ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Gelmesinin nedeni yine Tayyip Erdoğan’ı desteklemektir" tepkisi üzerine ilk defa muhalefet ile görüşeceği belirtiliyor.

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