HDP: Merkel, parti heyetimizle bir görüşme gerçekleştirecek

HDP, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye ziyareti kapsamında parti heyeti ile de bir görüşme yapacağını bildirdi.

HDP Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada, görüşmenin içeriği hakkında bilgi verilmezken, kulislerde, Merkel'in yaklaşık 3 ay tutuklu kaldıktan sonra hafta başında tahliye edilen HDP Bingöl Milletvekili İdris Baluken’le de özel bir görüşme gerçekleştireceği konuşuluyor.

Merkel'in kendi ülkesinde yükselen eleştiriler ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Gelmesinin nedeni yine Tayyip Erdoğan’ı desteklemektir" tepkisi üzerine ilk defa muhalefet ile görüşeceği belirtiliyor.