Ankara Başsavcılığı'ndan "Adil Öksüz'le ilgili bilgimiz var" diyen Kılıçdaroğlu'na davet

Ankara Başsavcılığı, "Adil Öksüz neden serbest bırakıldı? Bir bilgimiz var ama açıklayamıyorum" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu davet etti. Avukatı aracılığıyla iletilen talebe Kılıçdaroğlu’nun yazılı cevap vermesi bekleniyor.

Karar gazetesinden Hilal Öztürk'ün haberine göre, CHP lideri Kılıçdaroğlu, darbe girişimini Fetullah Gülen’den aldığı talimatlarla yönettiği iddia edilen 'hava kuvvetleri imamı' Adil Öksüz’le ilgili "bildiklerim var" açıklaması yapmıştı. Kılıçdaroğlu, bir televizyon programında da "Adil Öksüz neden serbest bırakıldı? Bir bilgimiz var ama açıklayamıyorum" demişti.

İşte bu sözler üzerine Ankara Başsavcılığı’nın harekete geçtiği öğrenildi. Savcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Kılıçdaroğlu’nun avukatı ile görüşüldü ve bildiklerini açıklaması istendi. Savcılık, Kılıçdaroğlu’na bir dilekçeyle ya da istediği takdirde bizzat, Öksüz hakkında kendisine gelen bilgileri paylaşması çağrısında bulundu.

Avukatı, savcılığın talebini Kılıçdaroğlu’na iletti. Savcılığın Öksüz’le ilgili bildiklerini paylaşması talebine olumsuz yanıt vermeyen Kılıçdaroğlu’nun, yazılı olarak bilgilerini paylaşması bekleniyor. Ancak henüz bir yanıt verilmediği belirtildi. Kılıçdaroğlu’na ulaşan istihbarat bilgisinin Öksüz’ün MİT ajanı olduğuna ilişkin olduğu basına yansımıştı. Kılıçdaroğlu’nun kendisine ulaşan bilgileri somut olmadığı için paylaşmadığı ifade edilmişti.

Öksüz’ün MİT ajanlığı iddiasıyla ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da şunları söylemişti: “Adil Öksüz MİT ajanı falan değil, bu bir propaganda. Bunun MİT ile irtibatı olduğunu söyleyen kimse, FETÖ tarafından kullanıldığını bilmeyen bir zavallıdır ya da bilmeyerek kendini kullandırıyor. Kılıçdaroğlu bunu söylüyorsa, bu bilgiyi kendisine geleni araştırsın. Kılıçdaroğlu’na bu bilgiyi getiren FETÖ elemanıdır” açıklaması yapmıştı.

Diğer yandan Öksüz’ün gözaltına alındıktan sonra mahkemeden serbest bırakılmasıyla ilgili Ankara Batı Savcılığı’ndaki soruşturma sürüyor. Soruşturmada Öksüz’ü gözaltına alan adli kolluk görevlilerinin cep telefonları kayıtları incelendi. Öksüz’ün gözaltı tutanağı, ifadesi veya geçmişiyle ilgili araştırma olmaması araştırılıyor. Dosyasının jandarma veya polis tarafından boşaltıldığı iddia edilmişti. Öksüz’ün ifadesini alan savcı ve hakimlerle ilgili inceleme de devam ediyor. Öksüz’ün “Tarla bakmaya geldim” savunmasını yeterli bulup serbest bırakılması görevi ihmal yönünden soruşturuyor. Savcı ve hakimlerle ilgili bu aşamada 'FETÖ' üyeliği iddiası söz konusu değil.