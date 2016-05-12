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Politika

Meral Akşener'e destek veren ilçe teşkilatı kapatıldı

Kapatılan Yunusemre İlçe Başkanı Onur Baylan, kararın şeref madalyası olduğunu söyledi

12 Mayıs 2016 23:51

MHP'de kongre yapılıp yapılmayacağına yönelik belirsizlik sürerken, Genel Merkez bir ilçe teşkilatını kapatma kararı aldı. Meral Akşener'e destek veren Manisa Yunusemre İlçe Teşkilatı partinin genel merkezi tarafından kapatıldı. 

MHP Yunusemre İlçe Teşkilatının kapatılmasının ardından partide bir basın açıklaması düzenleyen İlçe Başkanı Onur Baylan, "Bugün önce genel merkezimizden daha sonra il başkanlığımızdan aldığımız yazılı evrakı elimize alarak Yunusemre İlçe Teşkilatımızın feshedildiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Milliyetçi Hareket Partisine 1980'li yıllarda askeri cuntacılar darbe yapmıştır ve parti kapatılmıştır. Şimdi de görüyoruz ki bizim büyüklerimiz, genel merkezimizin, genel başkanımızın, genel başkan yardımcılarımızın imzasıyla partimiz kapanıyor.

Öncelikle yönetim ve şahsım olarak teşkilatımızın feshedilmesini değil, görevden alınmayı beklerdik. Ancak bu şahsımın ve yönetici arkadaşlarımın görevden alınmasıyla ilgili tek bir şey söylüyoruz; bu bizim şeref madalyamızdır. Allah razı olsun bu şeref madalyasını takanlardan" dedi.

 

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