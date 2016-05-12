Devlet Bahçeli: MHP'nin korsan kongresinde olmayacağız, alınan kararları tanımayacağız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kongre için Yargıtay’ın kararını beklediklerini ifade ederek, “Oradan bir karar çıkmadan bazı adaylar kongreyi toplayacaklarını söylüyor. Buyursunlar yapsınlar o halde. Biz MHP olarak korsan kongrede olmayacağız ve o kongrede alınan kararları tanımayacağız” dedi.

MHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı dün saat 13.00'de Devlet Bahçeli'nin başkanlığında toplandı. Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk, tartışmalı hukuki süreç hakkında MYK üyelerini bilgilendirdi. Öztürk, “Biz haklıyız, muhaliflerin kongre ısrarı kanunsuz. Yargıtay’ın vereceği karara saygılıyız” dedi.

Sözcü gazetesinden Kamil Elibol'un haberine göre, Öztürk, Yargıtay’ın onama kararı vermemesi halinde kongrenin toplanmasının yasal olarak mümkün olmadığını savundu.

Daha sonra MYK üyelerine hitap eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli muhaliflere, “Bu partiyi onlara bırakmam, teslim etmem” dediği öğrenildi. Ortaya İsim vermeden Meral Akşener’in paralel yapı ile birlikte hareket ettiğini öne süren Bahçeli, “Bu Genel Başkan adayları illeri geziyor, toplantılar düzenliyor. Bu para desteği nereden geliyor? Bu kaynağı kim yaratıyor? Bunları iyi değerlendirmek gerekir” diye konuştu.

Paralel yapının bazı adaylar üzerinden MHP’ye sızmaya ve ilerleyen süreçte partiyi ele geçirmeyi planladığını ileri süren Bahçeli, şöyle konuştu: “Paralel yapının kimi maddi ve manevi olarak desteklediği malum. Bu yapının hedefinde MHP var. Önce partiye sızıp, sonra ele geçirmeyi amaçlıyorlar. O yüzden bazı adayların yürüttükleri kampanyalarını kimlerin maddi yönden finanse ettiği çok önemli. Bunun irdelenmesi gerekir. Bu paranın kaynağı nereden geliyor?”

“Güçsüz başbakan”

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun görevi bırakmasından sonra yaşanan süreci değerlendiren Bahçeli, “Saray güçsüz ve profili düşük bir Başbakan istiyor. Güçsüz bir Başbakan’la bu işler yürümez” dedi. Başkanlık sisteminin Türkiye’de olamayacağını belirten Bahçeli, “MHP olarak başkanlık sistemini kabul etmemiz mümkün değil. Türkiye bu sisteme hazır değil. Güçlendirilmiş bir parlamenter sistemden yanayız” diye konuştu.

“Buyursunlar yapsınlar”

Yargıtay’ın kararını beklediklerini ifade eden Bahçeli, “Oradan bir karar çıkmadan bazı adaylar kongreyi toplayacaklarını söylüyor. Buyursunlar yapsınlar o halde. Biz MHP olarak korsan kongrede olmayacağız ve o kongrede alınan kararları tanımayacağız” dedi. MHP’de Ümit Özdağ’dan boşalan Dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine, Antalya Milletvekili Mehmet Günal seçildi.