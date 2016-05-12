MHP Çağrı Heyeti Başkanı: Bugün toplanıp kurultaya itirazların sonucuna göre karar vereceğiz

MHP’yi olağanüstü kongreye götürecek olan Çağrı Heyeti’nin Başkanı Ali Sağır, Yargıtay 18'inci Hukuk Dairesi'nin MHP'de olağanüstü kurultay yapılmasına ilişkin kararının Mayıs ayı içinde yapılacak müzakere ile kesinleşeceğini açıklaması üzerine bugün toplanarak Gemerek kararına itirazı değerlendireceklerini ancak Yargıtay kararının bağlayıcı olacağını söyledi. Hüriyet’ten Umut Erdem'e konuşan Sağır, “Toplanıp itirazların sonucuna göre bir karar vereceğiz” dedi. Çağrı Heyeti üyesi Ayhan Erel de şunları kaydetti:

“Gemerek Mahkemesi’nin verdiği tedbir kararının kaldırılmaması halinde hafta sonu kurultayın yapılması mümkün değil. Benzer bir karar Tosya Mahkemesi’nden de alınmıştı ancak itirazla o kaldırıldı. Cumaya kadar Gemerek Mahkemesi kararıyla ilgili gelişme olmazsa hafta sonu kurultay toplanamaz. Böyle bir karar ortadayken, güvenlik güçleriyle arkadaşlarımızı karşı karşıya getirmek istemeyiz. Ama hukuki belirsizlik ortadan kaldırılır ya da Yargıtay o yönde karar verirse 15 Mayıs’ta kongre yapılır.”