MHP'li muhalifler, ortak strateji belirlemek için bir araya geliyor

Genel başkanlığa aday olduklarını açıklayan Sinan Oğan, Meral Akşener, Koray Aydın ve Ümit Özdağ bugün bir araya gelerek, süreç hakkında ortak strateji belirlemeye çalışacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre; MHP'de olağanüstü kongre sürecinin başında da bir görüşme gerçekleştiren Oğan, Akşener ve Aydın'a bugün Özdağ da eşlik edecek. Muhaliflerin bir büroda akşam saatlerinde yapmayı planladıkları toplantıda, hukukçular ve çağrı heyeti üyeleri de bulunacak.

Toplantıda bundan sonraki süreç hakkında ortak strateji belirlenmeye çalışılacak.

Görüşmenin ardından muhaliflerin, 15 Mayıs Pazar günü kurultay salonunda olup olmayacaklarına ilişkin bir açıklama yapmaları bekleniyor.