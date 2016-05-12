Sözcü: Polise MHP kongresini engelleyin talimatı verildi!

15 Mayıs günü yapılıp yapılmayacağı tartışması devam eden MHP kongresi için Ankara 25. İcra Dairesi'nin Ankara Valiliği'ne bir yazı göndererek, kongrenin engellenmesini istediği iddia edildi.

Bu yazının polise "müdahale et" talimatı olduğunu savunan Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre, Valiliğe gönderilen yazıda; Gemerek Asliye Hukuk Mahkemesinin, Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesinin kongrenin yapılmasına ilişkin verdiği kararı durdurduğu hatırlatılarak, “MHP Büyük kurultayının düzenlenmesi girişimlerine, engel olunmasına yönelik, her türlü emniyet tedbirinin alınmasının" istendiği öne sürüldü.

Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin atadığı kayyum heyeti MHP için 15 Mayıs'ta olağanüstü kurultay kararı almıştı. Ancak MHP Genel Merkezi, Tosya ve Gemerek'te Asliye Hukuk Mahkemeleri'ne başvurarak kayyım kararları için ihtiyati tedbir kararı aldırmıştı. Bu gelişmelerden sonra gözler Yargıtay 18. Hukuk Dairesi'ne çevrildi. Mahkeme, MHP'yle ilgili kararın Mayıs ayı içerisinde verileceğini açıklarken gün vermedi.