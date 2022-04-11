Mansur Yavaş'tan adaylık tartışmalarına: Bir belediye başkanı sadece görevini yapmalı, bu tür açıklamalar rızamın dışında

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın kendisini aday göstermesi hakkında "Bir belediye başkanı sadece görevini yapmalı; ben siyasetin içinde değilim, kendimi kamu görevlisi olarak görüyorum. Bu açıklamalar rızam ve bilgimin dışındadır; çizgimi hiç bozmadım, hiçbir zaman cevap vermeyeceğim" dedi.

Mansur Yavaş ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün bir araya geldi. Yavaş ile Akşener, görüşmenin ardından ortak açıklama yaptı.

Mansur Yavaş, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın çıkışı sonrası kendisininin cumhurbaşkanı adaylığı konusunda tartışılmaya başlaması hakkında, "Ben bu tür şeylere yorum yapmıyorum. Benim belediyecilik anlayışıma göre bir belediye başkanı sadece görevini yapmalı. Ne diğer siyasi partilere, ne genel başkanlarına laf söylemeli, içişlerine karışmalı, işini yapmalıdır. Herkesi kucaklayarak eşit bir şekilde hizmet etmeye çalışıyorum. Bazen bu tür konuşmalara şahit oluyoruz ama çizgimi hiç bozmadım, hiçbir zaman cevap vermeyeceğim. Ben siyasetin içinde değilim, kendimi kamu görevlisi olarak görüyorum. Açıklamalar benim rızamın ve bilgimin dışında. Ben de görevimin başındayım" diye konuştu.

Yavaş, ziyaret hakkında ise, "Önümüzde iki yıl daha var ama biz yaptıklarımızın yapamadıkların neler olduğunu anlatıp hesabını vermek istiyoruz. Seçilmemizde katkıları olan Millet İttifakı genel başkanlarını davet edip Ankara'da 3 yılda neler değişti, engellemeler oldu mu, bundan sonraki iki yılda neler yapacağız konusunda açıklama yapacağız. Sayın Genel Başkanımızı da bu nedenle davet ettim. Ayda, iki ayda bir kendisini gelip ziyaret ediyorum. Ankara'da esnaflarla, işçilerle ilgili talep ve şikayetler geliyor, kendisi de bize aktarıyor biz de çözümler bulmaya çalışıyoruz" dedi.

Akşener de "Mayıs başında 3 yılda ne yaptık ne ettik, hangi hizmetleri nasıl yaptık deyip hesap verme adına bir çalışma planlamış, bizi de davet etmek üzere bizi ziyaret etti. Kendisine teşekkür ediyorum. Başarılı çalışmalarının, sosyal belediyecilik anlayışının nasıl olması gerektiğini gösteren, şu dönemde yoksulun yanında olarak belediye kaynaklarını çarçur etmek, birilerinin cebine doldurmak yerine somut adımlar atıp sosyal belediyecilik nasıl olmalı herkese göstermiş bir belediye başkanımız. Sağ olsun, var olsun" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş'ın adı cumhurbaşkanı adaylığı konusunda ortaya atılmıştı

İyi Parti’den istifa ederek Zafer Partisi’ni kuran Ümit Özdağ, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Mansur Yavaş’ın adaylığını desteklediklerini belirterek çağrı yapmıştı. Özdağ, 6 muhalefet partisinin Yavaş'a teklif götürmemesi durumunda Yavaş'a teklif götüreceklerini de söylemişti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada ise, "Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında spekülatif haberlerle hiçbir ilgimiz bulunmamaktadır" denilmişti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da, "Mansur Bey değerli belediye başkanlarımızdan biridir. 'cumhurbaşkanlığı seçimi' denildiğinde akla, aday olarak bir CHP’linin gelmesi bizi memnun ediyor. Burada kırmızı çizgimiz 6’lı masadır. Adayımıza, Millet İttifakı’nın liderleri karar verecek" demişti.

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