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Politika

Ankara Büyükşehir Belediyesi: Mansur Yavaş ’ın Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında spekülatif haberlerle hiçbir ilgimiz bulunmamaktadır

"Bizim derdimiz, gece-gündüz demeden çalışarak Ankara halkına verdiğimiz sözleri yerine getirmek, üretimi artırmak ve hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesini sağlamaktır"

05 Nisan 2022 18:51

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, "Bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde Başkanımız Sn. Mansur Yavaş ’ın Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında spekülatif haberler yer almaktadır. Bu haberlerle hiçbir ilgimiz bulunmamaktadır." dedi.

Gültekin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bizim derdimiz, gece-gündüz demeden çalışarak Ankara halkına verdiğimiz sözleri yerine getirmek, üretimi artırmak ve hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesini sağlamaktır. Hemşehrilerimize şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir şekilde hizmet etmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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