Ümit Özdağ: Zafer Partisi olarak Cumhurbaşkanı adayımız Mansur Yavaş’tır

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Cumhurbaşkanı adayını canlı yayında duyurdu. Özdağ, Zafer Partisi olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı göreve çağırdıklarını ifade etti. Özdağ, “Bundan sonra karar Mansur Yavaş’ındır” dedi. Eğer Yavaş vazifeyi kabul etmezse, Türkiye’nin Atatürkçü, vatansever bir aday bulacağını söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi sözcüsü, dün Yavaş’ın adı gündeme geldiğinde açıklama yapmış, adaylık iddialarını yalanlamıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde Başkanımız Sn. Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında spekülatif haberler yer almaktadır. Bu haberlerle hiçbir ilgimiz bulunmamaktadır" denildi.

"Türkiye'yi iki aday arasında sıkıştırmayız"

Özdağ, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya ilişkin olarak da şunları kaydetti:

"Bu doğru. Biz kendileriyle görüşmedik, ben bu kararı divanda bile paylaşmadım. Divandan bu konuda bir yetki istedim. Tekrar kendilerine çok teşekkür ediyorum. 'biz size güveniyoruz sayın genel başkanımız. Yetki sizde' dediler. Bu anlamda ne kendileriyle ne bir başka yerle görüşülüp bir başka kafalarda imaj doyuracak hiçbir girşimimiz Zafer Patisi olarak olmadı. Çünkü biz bu meselesi siyasi bir mesele değil bir milli mesele olarak görüyoruz. Buna Türkiye'nin bütün vatandaşlarının ihtiyacı var. Seçimlere de çok fazla zaman kalmadı. Eğer bir aday Türkiye'yi ayağa kaldıracak ise çıkacak örgütlenmesini yapacak bu da kolay bir şey değil zamana ihtiyaç var. Biz buradan çağrımızı yapıyoruz. Takdir Sayın Yavaş'ındır. Biz Zafer Partisi olarak şunu ifade edelim Mansur Yavaş aday olursa biz arkasında olacağız bu adaylığın. Eğer aday olmaz ise ve adı geçen isimlerden birisi aday çıkarsa o zaman Atatürk çizgisindeki Türk milliyetçileri de vatanseverleri milliyetçileri adaysız bırakmazlar. Türkiye'yi iki aday arasında sıkıştırmayız."