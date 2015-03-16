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Menajeri: İbrahim Tatlıses gözlerini açtı

Amerika’da yeniden ameliyat olan ve 6 gün boyunca uyandırılamadığı öne sürülen İbrahim Tatlıses’ten haber geldi

16 Mart 2015 11:19

Miami’deki bir hastanede pazartesi günü (9 Mart 2015) beyin ameliyatı geçiren İbrahim Tatlıses’in 4 saatlik operasyonun ardından komaya girdiği ve günlerdir uyandırılamadığı iddiaları üzerine menajeri Eyüp Kanat sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Kanat, sanatçının gözlerini açtığını ve normal odaya alındığını söyledi.

Tatlıses'in menejeri Eyüp Kanat'ın açıklamaları şöyle:

"İbrahim Bey uyandı ama ağrısı sızısı çok olduğu için doktorlar ilaçla uyutma yolunu seçti. Birkaç güne bu ilaçlar da tamamen kesilecek. Beyin fonksiyonları iyi. Korkulacak hiçbir şey yok. En fazla bir aylık bir fizik tedavi süreci öngörülüyor. Fizik tedavi süreci biter bitmez dönecek. Ayşegül Yıldız ve kızları Elif Ada hâlâ yanında. Onlar da başında duruyor. Elif Ada ile Ayşegül Hanım’ın dönüş tarihleri belli değil. Bu süreçte yanında olmak istiyorlar."

 

Ödemin kotrolü için uyutuldu

 

İbrahim Tatlıses’in, ameliyat sonrası beyninde oluşan ödemin kontrollü bir şekilde azalmasını sağlamak için uyutulduğu öğrenildi. İyileşme sürecine göre ilaç dozu azaltılarak uyanması sağlandı. Böylece sanatçının nöbet geçirme riski de en aza indirilmeye çalışılıyor. Gözlerini açan Tatlıses, ağız yoluyla ilaç kullanımına başladı.

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