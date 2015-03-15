İbrahim Tatlıses uyanmıyor mu?

Amerika Miami'de 4 saat süren beyin ameliyatı olan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in ameliyat sonrasında yoğum bakımda uyutulan Tatlıses'in hala uyanmadığı için sağlık durumunun kritik olduğu öne sürüldü.

Habertürk'te yer alan habere göre, 9 Mart Pazartesi günü Amerika Birleşik Devletleri ’nde Miami’deki bir hastanede beyin ameliyatı geçiren Tatlıses’in 72 saatlik kritik süre içinde uyandırılamadığı iddia edildi.

Helallik isteyip gitmişti

4 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakımda uyutulan sanatçının hayati tehlikeyle karşı karşıya kaldığı konuşuluyor. Bugün uykuda 6’ncı güne giren Tatlıses ameliyatın risklerini göze alıp Amerika’ya gelmişti. Miami’ye uçmadan önce İstanbul ’da sanatçı dostları ve ailesinden helallik isteyen ve veren Tatlıses’in ameliyat sırasında yanında sadece menajeri Eyüp Kanat ile Ayşegül Yıldız ve kızı Elif vardı.