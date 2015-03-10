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Miami’de ameliyat olan İbrahim Tatlıses'ten iyi haber

Tatlıses’in, 4 yıl önce İstanbul’da uğradığı silahlı saldırıda kırılan kafatası kemiği risk taşıdığı için çıkarılamamıştı

10 Mart 2015 09:17

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses dün Miami’de ameliyat oldu. 

Tatlıses’in, 4 yıl önce İstanbul’da uğradığı silahlı saldırıda kırılan kafatası kemiği risk taşıdığı için çıkarılamamıştı. Sol tarafı felç kalan Tatlıses, kemiğin çıkarılması için kısa süre önce ABD’nin Miami kentine gitti.

Hürriyet'ten Sinem Vural'ın haberine göre, dün bıçak altına yatan Tatlıses’in ameliyatının başarılı geçtiği belirtildi. Ameliyat hakkında bilgi veren menajer Eyüp Kanat sosyal medyada şunları yazdı:

“İbrahim Tatlıses’in girdiği ameliyat başarıyla sonuçlanmıştır. İbrahim Tatlıses’in sağlık durumu gayet iyidir. Arayan, soran iyi dileklerini ve dualarını gönderen dostlarına ve sevenlerine teşekkür ederiz.”

 

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