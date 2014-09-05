Melo: Emre'ye saygım sonsuz ama Volkan'a gelince...

Fenerbahçe ile oynadıkları Süper Kupa maçından sonra kaleci Volkan Demirel’in kendisi için söylediği sözlere ilk kez cevap veren Brezilyalı futbolcu Felipe Melo, "Emre Belözoğlu ile yaşadığımız şey artık geçen senede kaldı. Emre’ye saygım sonsuz. Volkan’a gelince...Volkan’ın söylediği sözleri inanın dinlemedim bile. Yani bazı laflar vardır mesela, insanın bir kulağından girer diğerinden çıkar. Ama onun söylediği laflar, benim o kulağımdan bile girmedi" dedi.

Felipe Melo'nun Habertürk gazetesine verdiği röportajının bir kısmı şöyle:



- Geçen sene Fenerbahçe derbisinde Emre Belözoğlu ile gerginlik yaşadınız. Bu sene de Süper Kupa’da Volkan’la... Bu konuda söylemek istediğin bir şeyler var mı?

'Emre çok iyi bir futbolcu'

Emre Belözoğlu ile yaşadığımız şey artık geçen senede kaldı. Emre’ye saygım sonsuz. İyi bir futbolcu olduğunu düşünüyorum ama saha içinde bu tip şeyler olabiliyor. Bir atılma olayı yaşandı. Ama dediğim gibi, geçen seneydi ve geçti artık...

'Ders çıkarırım ama...'

Volkan’a gelince... Benim gördüğüm, öğrendiğim bir şey var. Üst düzey bir yerden, kaale almam gereken bir eleştiri gelirse ya da bir söz gelirse ki, örnek veriyorum mesela Buffon (Juventus’ta efsane kaleciyle birlikte oynadı) diyelim... Buffon bana bir şey söylese, mutlaka onu ciddiye alırım ve dinlerim. Alınacak bir ders varsa alırım veya bir şey söylenmesi gerekiyorsa saygı çerçevesinde söylerim. Ama Volkan’ın söylediği sözleri inanın dinlemedim bile... Yani bazı laflar vardır mesela, insanın bir kulağından girer diğerinden çıkar. Ama onun söylediği laflar, benim o kulağımdan bile girmedi...



'Köpek olmadığıma göre bence bana söylenmemmiş'



Volkan senin için köpek benzetmesi yaptı ve “Belediye gereksiz sokak köpeklerini zehirlesin. Yoksa o iş bana kalacak” dedi. Bu sözlerle hayvanseverlerin de şimşeklerini üzerine çekti...

Söylediği laflar bence bana söylenmiş değil. Kullandığı kelime, bir hayvan. Bir köpek benzetmesi... Ben köpek olmadığıma göre, demek ki bunun hayvanseverleri incitecek bir cümle olduğunu düşünüyorum.

'Küfür edeceklerine havlamaları daha iyi'

7 köpeğim var. Sadece köpekleri değil, tüm hayvanları çok seviyorum. Mesela deplasmanlarda bana ‘hoşt hoşt’ diyorlar, bazen de havlıyorlar. Aksine, hoşuma gidiyor. Küfür etmelerinden ya da aileme kötü söz söylemelerindense, böyle havlasınlar daha güzel bence!

'Demek ki ne söylediğini bilmiyor'

Brezilya’da şöyle bir görüş vardır. Türkiye’de de söylenir: Köpek, bir insanın en yakın dostudur... Bence çok saygı duyulması gereken bir hayvandır köpek. O yüzden bu kelime benim için dendiyse bile, yine de üzerime alınmıyorum. Bu tamamen bütün hayvanseverlere söylenmiş bir laftır bence. Tabii Volkan’a da saygı duyuyorum. Eğer köpek sevmiyorsa, hayvan sevmiyorsa, ki illa her insan sevecek diye bir kaidesi yok... Bazı insanlar hayvan sevmeyebilir. Önemli olan hayvanlara kötü davranılmamasıdır. Buradaki püf nokta bana göre bu...

- Volkan daha sonra köpeği ile bir fotoğrafını paylaştı...

(Gülüyor) Demek ki ne söylediğini bilmiyor kendisi...

Söyleşinin devamını okumak için tıklayınız