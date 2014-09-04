Galatasaray: Bu karar yok hükmündedir, cezayı tanımıyoruz

Galatasaray Spor Kulübü, 1 maç seyircisiz oynama cezası veren Tahkim Kurulu'na yönelik çok sert bir açıklama yayınladı.

İşte Galatasaray ’ın resmi siteden yaptığı o sert açıklama:

Bu Karar Yok Hükmündedir!

Galatasaray ve Fenerbahçe futbol takımları arasında oynanan Süper Kupa maçındaki saha ve seyirci olayları nedeniyle Tahkim Kurulu tarafından alınan hukuk dışı kararları tanımıyoruz. Bu karar, kasıtlıdır, taraflıdır ve hatta kulübümüze ve camiamıza karşı düşmanca niyetler taşımaktadır.

1) TFF tarafından organize edilen ve güvenlikle ilgili önlemleri alma sorumluluğu tümüyle Türkiye Futbol Federasyonu’na ait olan bir maçta çıkan saha ve seyirci olaylarından kulübümüzün cezalandırılması, hukuku ayaklar altına almak demektir.

Spor dışı olayların önlenmesi için müsabaka öncesinde, maç sırasında ve stat girişlerinde gerekli önlemleri almayan Türkiye Futbol Federasyonu, çıkan olayların yegane sorumlusudur ve aslında cezalandırılması gereken tek kurumdur.



2) TFF tarafından cezaların arttırılması yönünde yapılan itirazlar sonucunda, Tahkim Kurulu’nun kulübümüze saha kapatma cezası verirken rakip takım için sadece para cezasının arttırılması yönünde karar alması, tarafsızlığın da ayaklar altına alındığının en büyük göstergesidir.

3) TFF’nin ve kurullarının, 2014-2015 sezonunun daha başında, seyircileri alenen tahrik edecek böylesine hukuk dışı ve taraflı bir kararı alması, kulübümüze karşı niyetini ortaya koymaktadır.

Disiplin müfettişlerinin benzer olaylarda hatta “şike” davasında bile, cezaların arttırılması yönünde görüş bildirdiğine rastlanmamışken, bu maçla ilgili kararı ve kararların alınmasındaki görülmemiş aceleciliği de dikkatlerden kaçmamıştır.



4) Taraftarlarımızın hukuk içinde gereken bütün girişimlerde bulunacağımızdan şüphesi olmasın. “Hukuk dışı” olarak yasak konulan bu maçın başlama düdüğüne kadar yasal mücadelemizin süreceğini bütün kamuoyunun da bilmesini istiyoruz.

Galatasaray Spor Kulübü