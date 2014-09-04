Galatasaray’a 1 maç seyircisiz oynama cezası

Manisa’da oynanan Süper Kupa maçında yaşanan olaylarla ilgili Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Galatasaray'a ve Fenerbahçe'ye verdiği cezaları yetersiz bulan Hukuk Müşavirliği'nin itirazını görüşen Tahkim Kurulu, sarı-kırmızılıların cezasını 1 maç seyircisiz oynamaya çevirdi.



NTV Spor'da yer alan habere göre, Tahkim Kurulu, Galatasaray'a verilen 250 bin TL para cezasını 1 maç seyircisiz oynama ve 100 bin TL cezaya çevirerek; Fenerbahçe'nin aldığı toplam 120 bin TL'lik para cezasını da 200 bin TL olarak değiştirerek onadı.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Manisa'da oynanan; sarı-lacivertli ekibin penaltılarla 3-2 kazandığı Süper Kupa maçı sonrası iki kulüp Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş ve para cezası almıştı.



Cezaları az bulan Futbol Federasyonu Hukuk Müşsavirliği, Tahkim Kurulu'na itirazda bulunmuştu. Tahkim Kurulu yaptığı toplantıda cezaları değiştirdi.

Galatasaray'a taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 1 maç seyircisiz oynama cezası verildi. Karara gerekçe olarak oyunun 2 kez durması ve atılan cisimler nedeniyle 1 görevlinin yaralanması gösterildi.

Sarı-kırmızılı kulübün 250 bin liralık para cezası 100 bin liraya indirildi. Fenerbahçe kulübü'nün aldığı para cezası ise 120 bin liradan 200 bin liraya yükseltildi. Bu kararın gerekçesinde ise oyunun 1 kez durduğu ifade edildi.