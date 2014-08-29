TFF Süper Kupa cezalarının arttırılması için itiraz etti

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa finali Türk futbolunda bir ilke sahne oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu, oyuncular Volkan Demirel, İlhan Ekşioğlu ile Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerine verilen cezanın artırılması için Tahkim Kurulu’na başvurdu.

Hürriyet’te yer alan habere göre, hakem-gözlemci raporları, maç sonrası verilen demeçler ve atılan tweetleri değerlendiren Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), dün yaptığı toplantı sonucunda, Volkan Demirel ve İlhan Ekşioğlu’nun yanı sıra her iki kulübe para cezaları vermişti.



Karşılaşma sonrası Galatasaraylı Melo’yu kastederek, “Belediye sokak köpeklerini zehirlesin” diyen Volkan’a 3 resmi maçtan men ve 17 bin 500 lira para cezası veren PFDK, yine Melo’ya hakaret eden tweet’ler atan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Ekşioğlu’nu ise, 30 gün hak mahrumiyeti ve 26 bin lira para cezasına çarptırmıştı.



PFDK ayrıca, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Galatasaray’a 250 bin lira, Fenerbahçe ise 120 bin lira ceza vermişti.



TFF Hukuk Kurulu’nun başvurusu sonrasında şahıslara ve kulüplere verilen cezaların artırılması bekleniyor.