G.Saray'dan F.Bahçeli Volkan'a tepki: Kimsenin duymadığı küfrü nasıl duydu

Süper Kupa finalinde yaptığı hareketler ve maç sonu “Belediye sokak köpeklerini zehirlesin yoksa iş bana kalacak” açıklaması ile Disiplin Kuruluna sevk edilen Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel’in yapacağı savunmaya Galatasaray Kulübü’nden tepki geldi.

Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi ve Basın Sözcüsü Şükrü Ergün, Volkan’ın iddiaları ile savunmasında öne süreceği Felipe Melo’nun kendine küfür ve tahrik ettiği konusunda Hürriyet’ten Ali Naci Küçük’e açıklamalarda bulundu.

Kimsenin duymadığı küfrü Volkan nasıl duymuş?

Şükrü Ergün, Volkan’ın “Melo maç içinde kasıklarını gösterdi ve penaltı atışında bana İngilizce küfür etti” ithamı için “Hakemin duymadığı küfrü sen nasıl duydun Volkan Demirel? Buna kimsenin inanacağını sanmıyorum. Hakem zaten bu küfrü duysa gerekli cezayı da keser ve raporuna yazar. Kısaca sahada kimsenin duymadığı küfrü kaledeki Volkan Demirel nasıl duymuş?” dedi.

Kimseyi inandıramazlar

Ergün şunları söyledi:

“Ayrıca diğer ithamlarına gelince… 90 dakikayı en ince detayına çeken kameraların olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Maç içinde kimin kimi tahrik ettiği de zaten görüntü kayıtlarından belli oluyor. Melo’nun böyle bir görüntüsü var mı? Kimin olduğunu da biliyoruz herhalde… Kısaca biz her türlü bahaneyi üreteceklerini çok iyi biliyoruz. Bize göre bunları kimseye inandıramazlar” yorumunu yaptı.”