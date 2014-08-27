Volkan Demirel'in 'Sokak köpeği' sözlerini eşi savundu

TFF Süper Kupa maçında Galatasaraylı Felipe Melo’ya yönelik söylediği “Belediye gereksiz sokak köpeklerini zehirlesin, yoksa bu iş bana kalacak” sözleriyle tepki çeken Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel’i, eşi Zeynep Sever Demirel savundu.

Zeynep Sever Demirel yaptığı açıklamada, defalarca sokak hayvanlarını koruma derneklerine yardım yaptığını belirterek “Türkiye’de hayvanseverlik bile (kendini en ileri görüşlü en özgürlükçü sayanın bile sahip olduğu gibi) faşist düşünceden hallice. Bu kavgacı ve kutuplaşmış haliniz, bilmeden her şeye bodoslama atlayan tavırlarınız, çok güzel bir amaç olan hayvanseverliğinize de yansımış” ifadelerini kullandı.

Hürriyet’te yer alan habere göre Zeynep Sever Demirel’in açıklaması şöyle:

Defalarca sokak hayvanlarını koruma derneklerine yardım yapmış, aktif olarak bizzat bulunmuş sayısız destek, vermiş/vermeye devam edecek bir insan olarak: Türkiye’de hayvanseverlik bile (kendini en ileri görüşlü en özgürlükçü sayanın bile sahip olduğu gibi) faşist düşünceden hallice. Bu kavgacı ve kutuplaşmış haliniz, bilmeden her şeye bodoslama atlayan tavırlarınız, çok güzel bir amaç olan hayvanseverliğinize de yansımış...

Yoksa asıl söylemin ne amaçla, kim amaçlı olduğunu anlamayacak kadar "çok zeki"(!) olamazdınız. Veya işinize öyle geldi...

Neyse hep söylerim doğayı sevin, hayvanları sevin, insanları da sevin... Ama en önemlisi kendinizi sevin. Sevin ki, başka insanlara kötü sözler söylemeye yeriniz kalmayacak şekilde hazım ve sevgi dolsun küçücük yüreğinize... Kötülük, kötülük çeker. "Fiilen" de insan olmanızı tavsiye ederim...